Почем сейчас продают свежие овощи и фрукты на рынках в регионах 4.08.2022, 13:07

Ягодно-овощной сезон в самом разгаре.

На рынках настоящее изобилие как обычных для белорусов культур, так и экзотики. А какие приятные запахи стоят возле прилавков! Сельдерей, базилик, абрикосы и дыни… Корреспонденты «Перспективы» посмотрели почем сейчас продают свежие витамины на Центральном рынке в Гродно.

Подходим к продавцам лесных даров. В ассортименте у них черника и грибы. Лисички продают восемь человек. Литровое пластиковое ведерко грибов стоит 4,50-6 рублей. С горкой в нем – примерно 600-650 граммов. Среди грибников больше мужчин. Они с удовольствием торгуются и делятся своими рецептами приготовления.

– Забирайте за четыре рубля. Мужу с лучком и сальцем да с молоденькой картошечкой вечером приготовите. Сверху укропчик – пальчики оближешь, – говорит один из торгующих.

Вижу, его сосед продает подосиновики. Интересуюсь ценой. Оказывается, 7 рублей за кучку, которая весит граммов 700. Мужчина заверяет, что красноголовики из здешних лесов. Добавляет, что пока на «тихую охоту» выходят лишь опытные грибники, оттого и выбор грибов на рынке невелик.

Зато чувствуется, что идет сезон черники. Ягод в изобилии. За литр их просят 6-7 рублей. Некоторые продавцы готовы сбросить цену, но тем, кто покупает больше. К слову, купить чернику можно и у предприятий, торгующих на рынке. Они продают ее на развес по 6 рублей 70 копеек за килограмм. На вид ягода показалась мне чуть мельче, чем у частных продавцов и местами с примесью листочков. Но для тех, кто хочет сэкономить, это хорошая возможность.

Крупную домашнюю голубику продают по 8 рублей за литровую банку. На развес – по 13,80-15 рублей. Поклонники садовых культур тоже не обижены: красная поречка расходится по 2,06 руб. за килограмм, крыжовник – по 5,50.

Среди ягодного изобилия вдруг увидела клубнику. Мелкую продавали по 6 рублей за кило, среднего размера – по 8. Поинтересовалась, откуда привезли ягоду. Оказалось из Сопоцкина. Продавец рассказала, что там выращивают вот такой поздний сорт.

В овощном ряду очень порадовало разнообразие помидоров: красные, желтые, черри. То же можно сказать и про сладкий перец. Есть выбор и по вкусовым качествам, и по стоимости. Кстати, пройдя все ряды, в очередной раз убедилась в том, что разбежка в ценах на рынке очень большая. Наблюдая за покупателями, поняла, что многие об этом знают, поэтому сначала обходят все прилавки и уж затем начинают делать покупки.

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