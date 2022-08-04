закрыть
4 августа 2022, четверг, 13:59
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Почем сейчас продают свежие овощи и фрукты на рынках в регионах

  • 4.08.2022, 13:07
Почем сейчас продают свежие овощи и фрукты на рынках в регионах

Ягодно-овощной сезон в самом разгаре.

На рынках настоящее изобилие как обычных для белорусов культур, так и экзотики. А какие приятные запахи стоят возле прилавков! Сельдерей, базилик, абрикосы и дыни… Корреспонденты «Перспективы» посмотрели почем сейчас продают свежие витамины на Центральном рынке в Гродно.

Подходим к продавцам лесных даров. В ассортименте у них черника и грибы. Лисички продают восемь человек. Литровое пластиковое ведерко грибов стоит 4,50-6 рублей. С горкой в нем – примерно 600-650 граммов. Среди грибников больше мужчин. Они с удовольствием торгуются и делятся своими рецептами приготовления. 

– Забирайте за четыре рубля. Мужу с лучком и сальцем да с молоденькой картошечкой вечером приготовите. Сверху укропчик – пальчики оближешь, – говорит один из торгующих. 

Вижу, его сосед продает подосиновики. Интересуюсь ценой. Оказывается, 7 рублей за кучку, которая весит граммов 700. Мужчина заверяет, что красноголовики из здешних лесов. Добавляет, что пока на «тихую охоту» выходят лишь опытные грибники, оттого и выбор грибов на рынке невелик.

Зато чувствуется, что идет сезон черники. Ягод в изобилии. За литр их просят 6-7 рублей. Некоторые продавцы готовы сбросить цену, но тем, кто покупает больше. К слову, купить чернику можно и у предприятий, торгующих на рынке. Они продают ее на развес по 6 рублей 70 копеек за килограмм. На вид ягода показалась мне чуть мельче, чем у частных продавцов и местами с примесью листочков. Но для тех, кто хочет сэкономить, это хорошая возможность.

Крупную домашнюю голубику продают по 8 рублей за литровую банку. На развес – по 13,80-15 рублей. Поклонники садовых культур тоже не обижены: красная поречка расходится по 2,06 руб. за килограмм, крыжовник – по 5,50. 

Среди ягодного изобилия вдруг увидела клубнику. Мелкую продавали по 6 рублей за кило, среднего размера – по 8. Поинтересовалась, откуда привезли ягоду. Оказалось из Сопоцкина. Продавец рассказала, что там выращивают вот такой поздний сорт. 

В овощном ряду очень порадовало разнообразие помидоров: красные, желтые, черри. То же можно сказать и про сладкий перец. Есть выбор и по вкусовым качествам, и по стоимости. Кстати, пройдя все ряды, в очередной раз убедилась в том, что разбежка в ценах на рынке очень большая. Наблюдая за покупателями, поняла, что многие об этом знают, поэтому сначала обходят все прилавки и уж затем начинают делать покупки. 

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

«Спецоперация» не по плану
«Спецоперация» не по плану Олег Белоколос
Путин устроил себе большие проблемы
Путин устроил себе большие проблемы Аркадий Бабченко
Крепостное право для силовиков от Лукашенко
Крепостное право для силовиков от Лукашенко Валерий Карбалевич
Титаник для Лукашенко
Титаник для Лукашенко Александр Хара