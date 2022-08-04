«От оплаты не отказывается, но и не гарантирует ее» 1 4.08.2022, 13:16

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Как жителю Речицы «помогали» продавать Volkswagen Golf.

Ситуация, о которой пойдет речь, читателям av.by уже знакома. Чуть более месяца назад журналисты рассказывали про гомельчанку Веронику: девушке предложили помощь в продаже Volkswagen Phaeton, и она согласилась. Однако спустя несколько недель с трудом вернула свой автомобиль. В истории фигурировал некий предприниматель Сергей. В этот раз с претензией на того же посредника обратился Владислав. По словам мужчины, комиссионер продал машину, а вырученную сумму не торопится передавать владельцу иномарки. Посредник с этим категорически не согласен и уверяет, что действует согласно договору. Журналисты выслушали обе стороны и вместе с юристом попытались разобраться в инциденте.

«От оплаты не отказывается, но и не гарантирует ее»

Несколько недель назад Владислав выставил на продажу «четвертый» Volkswagen Golf 1999 года выпуска. Автомобилем он владел недолго: машина не подошла мужчине по ряду причин. На объявление откликнулся человек, предложивший ускорить процесс поиска покупателя.

— Я разместил объявление в интернете, и со мной связался некий Сергей. Он предложил помочь в продаже через площадку, — вспоминает Владислав. — Деньги мне нужны были не срочно, поэтому я согласился. Договорились, что они приедут изучить «Гольф» и заберут его продавать, если их устроит состояние.

— На встречу прибыл Сергей, который посмотрел машину. Она ему подошла, поэтому мы заключили договор комиссии. Условились, что если в течение месяца автомобиль не купят, то они мне все равно отдадут деньги — уже как за проданный. Документ подписали, Volkswagen — забрали. Моя цена — 4 300 долларов, комиссия посредника — 500 BYN.

— Спустя пару дней на av.by я прочитал историю владелицы VW Phaeton и понял, что это тот же Сергей! Естественно, сразу позвонил ему узнать подробности. По телефону он меня убеждал: тогда была неправа девушка, мол, забрала автомобиль, когда на него уже нашелся покупатель. Ну ладно, говорю ему, занимайся продажей!

— Периодически интересовался судьбой моего «Гольфа». Сначала Сергей мне рассказывал, что машина находится в ремонте, ее приводят в технически идеальное состояние. Спустя еще пару дней, по его словам, Volkswagen купили и собираются забрать. В договоре указано, что оценочная стоимость должна быть передана в течение пяти рабочих дней. Ну я и начал спрашивать, когда я получу свои деньги. На это он мне постоянно повторял про пять дней, которые по договору у него есть, — мол, укладывается в сроки. Но вот прошли пять дней с момента, как он мне сказал, что машина продана, а денег нет! Тогда я сам приехал к его офису в Гомеле, ведь с ним лично состыковаться никак не удавалось — он постоянно ссылался на занятость и нехватку времени.

— С того момента я стал фиксировать наше общение с ним, записывая разговоры на диктофон. А что делать? Каждый раз он говорит, что приедет вечером, к примеру в семь. Я звоню ему в условленное время — просит перенести встречу на час позже. Набираю снова — обещает появиться завтра, и так каждый день на протяжении двух недель. Сколько раз я слышал фразы: «Давай через час», «Нет, через два» и «Привезу деньги завтра».

— В какой-то момент я стал стращать его милицией — а как по-другому найти управу? Так он поднимает трубку, говорит, что перезвонит, и, конечно, не выходит на связь. Отправил сообщение, будто написал заявление в милицию из-за уклонения от исполнения обязательств. Текстом Сергей ничего не ответил, но в следующей беседе сказал, мол, ему уже некуда спешить. Нормально, да? Если до этого он был так занят, что трудился до десяти-одиннадцати ночи, то теперь его ответы изменились: «Чего вы мне звоните в семь вечера? Мой рабочий день уже закончился». То есть у него резко появилось много свободного времени.

— Договор комиссии у нас истекает 3 августа. Сергей меня убеждает, что до этой даты мне беспокоиться не о чем. Дополнительно в день подписания договора он сделал бумагу с печатью, в которой его юридическое лицо гарантирует оплату не позднее указанного числа. А в документе отмечено: если машина продана, расчет должен быть не позднее пяти рабочих дней. Если нет, то действительно срок истечения договора — третье августа.

— Не знаю, что с этим всем делать: автомобиль две недели, как реализован, а денег я так и не увидел, — сокрушается Владислав. — Пока в милицию не ходил, потому что у меня на руках никаких бумаг, подтверждающих продажу, не имеется! С другой стороны, если он не сбыл машину, то зачем говорить мне обратное? В общем, жду истечения договора, а дальше иду писать заявление — выбора у меня нет. От оплаты Сергей не отказывается, но и не гарантирует ее, перенося день расчета.

«Все по договору: 3 августа владелец получит средства за машину»

В свою очередь мы быстро связались с Сергеем, чтобы узнать альтернативное мнение о сложившейся ситуации.

— Да, мы оформили договор комиссии, после чего забрали автомобиль, — рассказывает мужчина. — Машину отремонтировали и нашли для нее покупателя, однако он в итоге отказался забирать авто. Наверное, поэтому Владислав решил, будто его «Гольф» продан. Мы стали искать нового покупателя уже в другом городе — нашли. Продали ему 25 июля, поэтому пять дней банковских фактически не прошли. Сегодня (3 августа. — Прим. ред.) клиент получит свои деньги, мы их ему привезем.

— С чем, на ваш взгляд, связана такая реакция Владислава?

— Страх человека. Наверное, изначально запутали его, сказав, что машина сразу продастся, — объясняет нервозность другой стороны Сергей.

— По словам автовладельца, вы сами неоднократно подтверждали факт продажи автомобиля. Он прислал более десяти диктофонных записей разговора. Там отчетливо это слышно.

— Да, было такое. Но после покупатель вернул мне машину! Человек пожаловался, и пришлось авто забрать. Я Владиславу это не объяснял и, видимо, здесь ошибся. Счет-справка у меня на руках — сегодня (3 августа. — Прим. ред.) его покажу вам и рассчитаюсь с владельцем. Документ выписан 25-м числом прошлого месяца. По данному счету-справке автомобиль уже даже поставлен на учет.

— Я очень много времени провожу в дороге и с собой все счета-справки не вожу. Владислав приезжал ко мне в офис, устраивал цирк и разводил панику. На него я написал заявление в милицию по статье 384 УК РБ «Принуждение к выполнению обязательств». Пускай там разбираются. Так и укажите! Лично мне бояться нечего.

Что скажет юрист?

С просьбой прокомментировать данную ситуацию журналисты обратились к Ивану Райкевичу, юристу ОО «Объединение потребителей «Литара Зэт». Нас интересовало, корректно ли составлен договор комиссии и какую юридическую силу имеет дополнительное «гарантийное письмо».

— Заключение подобных договоров законодательством не запрещено. При этом нужно отметить, что договор заключен сторонами на определенных условиях и его условия никакими гарантийными письмами, письмами-уведомлениями и прочими бумажками от комиссионера без согласия потребителя изменяться не могут, — поясняет юрист. — В пункте 10.5 договора комиссионер самостоятельно указал, что любые изменения и дополнения к договору действительны только в том случае, если совершены в письменной форме и подписаны сторонами, — и удивительно, почему свои же условия комиссионер игнорирует.

Как подтвердил Иван Райкевич, чтобы любое дополнительное соглашение расширяло действие договора, вносило изменения или увеличивало срок выплаты средств, на нем должны быть подписи и комиссионера, и владельца автомобиля.

— Далее, согласно пункту 4.2 договора, денежные средства за проданный автомобиль должны быть переданы в течение пяти рабочих дней с момента продажи. Потребителю нужно не в милицию обращаться, а написать продавцу претензию и после подавать иск в суд, поскольку не исполнены условия договора со стороны комиссионера.

— Как быть герою, если нет никаких документов, подтверждающих факт продажи, — только диктофонная запись? Вдруг в суде комиссионер сошлется на то, что авто еще не продано.

— Не сошлется, поскольку факт продажи регистрируется в установленном порядке. Обратиться в суд он может как самостоятельно, так и через исполком либо общество по защите прав потребителей. Кроме требований о взыскании денежных средств по договору, потребитель вправе взыскать свои убытки, а также требовать компенсации морального вреда и неустойки, если она была предусмотрена, — добавляет Иван Райкевич.

По словам Сергея, счет-справка о продаже VW Golf выписан еще 25 июля, а 3 августа будет произведена оплата. Мужчина пообещал прислать фотографию документа в редакцию, а также подтвердить факт расчета с владельцем. Мы добавим в публикацию эту информацию, как только получим ее.

Дополнено

В ночь накануне выхода материала Владислав связался с нами и прислал фото счет-справки, уточнив, что Сергей произвел расчет.

— Произошло чудо, и деньги Сергей вернул. Счет справку выписали действительно 25 числа. Прошу в статье указать, что он оказался человеком добросовестным, — написал в своем сообщении уже бывший владелец VW Golf.

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