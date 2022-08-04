закрыть
4 августа 2022, четверг, 13:59
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Осиповичский завод автомобильных агрегатов начинает массовые увольнения

2
  • 4.08.2022, 13:27
  • 1,650
Осиповичский завод автомобильных агрегатов начинает массовые увольнения

Некоторые цеха работают на трехдневке.

«По указу от 25.07 никого на работу не берут, только по распределению на отработку», — сообщает читатель Telegram-канала «Баста!» — «Взялись за людей пенсионного возраста и тех, кто, по их мнению, не устраивает их как работник.

Зарплата выдается частями, начались перебои с поставками материалов для работы. Продукцию из-за санкций некуда девать. Все хорошо только на бумагах, которые отправляют шкловскому фюреру.

Молодежь устраивать на работу, понятное дело, не хотят. Некоторые цеха работают на трехдневке, заставляют писать заявление в отпуска за свой счет. В администрации сидят родственники».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.

популярное за неделю

Мнение

«Спецоперация» не по плану
«Спецоперация» не по плану Олег Белоколос
Путин устроил себе большие проблемы
Путин устроил себе большие проблемы Аркадий Бабченко
Крепостное право для силовиков от Лукашенко
Крепостное право для силовиков от Лукашенко Валерий Карбалевич
Титаник для Лукашенко
Титаник для Лукашенко Александр Хара