Осиповичский завод автомобильных агрегатов начинает массовые увольнения 2 4.08.2022, 13:27

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Некоторые цеха работают на трехдневке.

«По указу от 25.07 никого на работу не берут, только по распределению на отработку», — сообщает читатель Telegram-канала «Баста!» — «Взялись за людей пенсионного возраста и тех, кто, по их мнению, не устраивает их как работник.

Зарплата выдается частями, начались перебои с поставками материалов для работы. Продукцию из-за санкций некуда девать. Все хорошо только на бумагах, которые отправляют шкловскому фюреру.

Молодежь устраивать на работу, понятное дело, не хотят. Некоторые цеха работают на трехдневке, заставляют писать заявление в отпуска за свой счет. В администрации сидят родственники».

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