Ученые показали, что с помощью диеты можно влиять на иммунитет 2 4.08.2022, 13:31

Результаты согласуются с влиянием современных диет на население: в западном мире.

Исследование Сиднейского университета показало, что диета с высоким содержанием белка может изменить микробиоту кишечника, вызывая иммунный ответ. Исследователи говорят, что полученный результат приближает нас к пониманию того, как диета влияет на здоровье кишечника и иммунитет, пишет techinsider .

«Наша работа сосредоточена на том, как триллионы бактерий, населяющих кишечник, влияют на иммунную систему, — говорит доцент Лоуренс Масиа из Университетского центра Чарльза Перкинса. — Наша конечная цель — понять, как мы можем манипулировать бактериями для оптимизации здоровья, и мы знаем, что один из самых простых способов изменить микробиоту — изменить диету».

В исследовании, опубликованном в Nature Communications, команда использовала сложное моделирование для изучения влияния на мышей 10 диет с различным составом макронутриентов — белков, жиров и углеводов.

Ученые обнаружили, что диета с высоким содержанием белка изменила состав и активность микробиоты кишечника.

У мышей, получавших диету с высоким содержанием белка, увеличилось производство бактериальных внеклеточных везикул, своего рода пузырьков, содержащих бактериальную информацию - ДНК и белок. Организм стал рассматривать эту активность, как угрозу, и активировал иммунные клетки, которые проникли в стенку кишечника.

Хотя еще рано говорить о применении этих результатов к людям, исследователи отмечают, что активация иммунной системы может оказаться как хорошей, так и плохой новостью.

«Увеличивая количество антител в кишечнике, вы можете получить сильную защиту от потенциальных патогенов, например, сальмонеллы, но с другой стороны, активированная иммунная система может означать, что вы подвергаетесь повышенному риску колита (воспалительное заболевания толстой кишки) или аутоиммунных заболеваний, таких как болезнь Крона», — сказал ведущий автор работы Цзянь Тан.

По мнению ученых, результаты согласуются с влиянием современных диет на население: в западном мире, где более распространена белковая диета, наблюдается более низкий уровень желудочно-кишечных инфекций, но более высокий уровень хронических заболеваний.

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