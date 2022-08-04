Войскам РФ грозит полный разгром на юге Украины 3 4.08.2022, 13:36

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Оккупанты могут пойти на авантюру, успех которой вызывает огромные сомнения.

Зачем россияне стягивают значительную группировку на южное направление и чем для них может закончиться эта операция – в материале РБК-Украина.

Россияне в последние недели стягивают свои силы на юг, жертвуя при этом широким наступлением на востоке. Сейчас в Херсонской и Запорожской области уже сосредоточено около 30 батальонных тактических групп (БТГр), что составляет около 22 тысяч человек. И это, скорее всего, не финальная цифра.

Ключевой вопрос в том, как агрессор будет действовать дальше, накопив огромные ресурсы на юге – усиливать оборону или наступать? Опрошенные изданием аналитики и эксперты склоняются ко второму варианту: оккупанты могут пойти в атаку, пытаясь продвинуться к Николаеву или к Кривому Рогу. Однако успех их авантюры вызывает огромные сомнения.

Слабое место

Почему агрессор резко сместил свой фокус внимания с Донбасса, который еще до недавних пор был для Кремля в приоритете? На этот счет есть единственное объяснение: противник увидел уязвимость своего плацдарма на юге. В первую очередь – на правом берегу Днепра в Херсонской области, где наши войска проводят ограниченные, но успешные контратаки.

Сейчас ВСУ пытаются продвинуться на северо-западе и западе по направлению Николаев - Херсон. Украинская армия в последние недели систематически уничтожает вражеские склады с боеприпасами, командные пункты и логистические линии, которые находятся на расстоянии 80 километров.

Пока рано говорить о том, что наши войска переходят к полномасштабному контрнаступлению в Херсонской области. Однако созданных украинской армией условий достаточно, чтобы оккупанты на юге начали волноваться. Ведь их оборона на юге построена по принципу домино, говорит военный эксперт, полковник Сергей Грабский. Потеряв контроль над правым берегом Днепра, они рискуют лишиться сухопутного коридора в Крым.

Например, если мы продвинемся к району Берислава у берегов Днепра в Херсонской области, вражеские войска будут рассечены на две группировки – условную криворожскую и херсонскую. И обе они окажутся в плохом положении: первая будет фактически заблокирована, вторую можно пытаться выдавливать из Херсона.

Во-вторых, с выходом к берегам Днепра мы ставим под огневой контроль коммуникации противника на левом берегу, в том числе все выходы из Крыма, откуда они перебрасывает подкрепление. А это, в свою очередь, также усложняет обеспечение оккупационных войск и в Запорожской области.

Третий шаг – давление наших войск в районах Васильевка – Орехов – Гуляйполе, где сейчас проходит линия разграничения в Запорожской области. Если украинская армия прорывается к Мелитополю или Бердянску, сухопутный коридор россиян к Крыму попросту разваливается.

«Есть такое понятие – плечо подвоза. Если мы давим на это плечо подвоза и не даем противнику возможность обеспечить войска, его сопротивление будет объективно ослабляться. Там, на юге негде закрепиться – там открытые места, степь», – объяснил Грабский.

Он уточнил: оккупанты могут попытаться в таком случае наладить логистику через Ростов – Мариуполь. Однако это растягивает их путь поставок, плюс по нему также могут доставать наши реактивные системы и артиллерия, отметил эксперт.

Таким образом, просматривается перспектива того, что на юге противнику придется отходить на административные границы Донецкой области. А дальше открывается возможность развить наступление для деоккупации южной части этого региона, в том числе и Мариуполя.

К тому же сам по себе Херсон имеет для россиян стратегически важное значение – это единственный областной центр, который им удалось захватить с 2014 года. Потеря этого города может разрушить пропагандистские нарративы о том, что «спецоперация идет по плану», которыми они кормят свою внутреннюю аудиторию.

Однако те войска, которые россияне стягивают на юг – не похожи на укрепление обороны и желание «обезопасить» Херсон. Большинство БТГр, которые сейчас передислоцированы в Херсонскую и частично в Запорожскую области – это десантные подразделения. А они прежде всего предназначены для атаки, а не для обороны, объясняет экс-начальник пресс-службы Генштаба, полковник ВСУ Владислав Селезнев.

По его словам, часть этих войск перебросили с востока. В том числе из района Изюма и Лимана, откуда противник собирался развить наступление на Славянск. Кроме того, отдельные подразделения прибыли с Дальнего Востока через временно оккупированный Крым.

В то же время пока не стоит рассчитывать, что массированная переброска войск противника полностью ослабит его позиции на других направлениях, говорит военный эксперт Олег Жданов. Их остается вполне достаточно, чтобы оборонять уже захваченные рубежи. То есть, если на отдельных участках фронта перевес вражеских сил составлял семь-восемь к одному, то сейчас уже два-три к одному.

Но есть важный нюанс: на южное направление по большей части переводят подразделения, которые уже вымотаны в боях под Запорожьем и Донецком. Свежие силы, благодаря высокоточной дальнобойной артиллерии, частично удается громить на марше. Известно как минимум о двух успешных ударах по эшелонам, которые шли из оккупированного Крыма.

В атаку

«Когда на одном участке фронта сосредотачиваются БТГр фактически от всех десантных дивизий вооруженных сил Российской Федерации – выглядит так, что речь идет не об обороне, а о наступлении», – предположил Селезнев. И этой версии придерживаются все опрошенные РБК-Украина эксперты.

Увидев шаткость своих позиций на правом берегу Херсонской области, оккупанты могут пойти в атаку, чтобы, во-первых, сбить наши планы по наступлению. Во-вторых – оттеснить нас на более дальние рубежи. В-третьих – в случае своего успеха расширить оккупированную территорию на юге.

В принципе нельзя исключать и четвертый сценарий: агрессор пытается напугать нас видимостью масштабного наступления, чтобы сделать более сговорчивыми и усадить за стол переговоров.

«На конец августа России нужно прекращение огня, хотя бы временное. Для того чтобы провести «референдумы». Пока идут активные боевые действия референдум нельзя легализировать, даже на территории Российской Федерации», – объяснил Жданов.

Как бы то ни было, сейчас вражеские подразделения заканчивают боевое слаживание и формируют боевые порядки, сказал Селезнев. Куда они могут двигаться дальше? Эксперты рассматривают несколько направлений их атак.

Первый – в сторону Кривого Рога. На данный момент россияне действительно стягивают войска с прицелом на криворожское направление, подтвердила изданию начальник пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк. Она не исключает, что такими действиями враг может как реально готовиться к контрнаступлению, так и пытаться ввести в заблуждение наших защитников, а также сеять панику среди гражданского населения.

«Мы не видим оснований для паники, мы отслеживаем действия врага. Наши Силы обороны готовы адекватно противодействовать. Мы поддерживаем обращение местных властей о том, что необходима эвакуация гражданского населения, чтобы не наносить им вред во время ведения боевых действий. Каждый гражданин должен понимать, что если нам нужно освободить территорию, то нужно бить врага, а если там находятся гражданские, которых они используют как «живой щит», то это усложняет нам работу», – добавила Гуменюк.

Оперативное командование «Юг» вчера заявило, что противник начал создание ударной группировки на криворожском направлении. По их словам, агрессор может готовить контрнаступление, чтобы выйти на административную границу Херсонской области.

Опрошенные изданием эксперты допускают, что у оккупантов более широкие «аппетиты». Например, пойти с охватом через Кривой Рог, чтобы окружить Запорожье. В таком случае навстречу группировке с криворожского направления будут пробиваться вражеские войска с района Васильевки – Орехова – Гуляйполя.

«У россиян сейчас физически не будет возможности восстановить переправу через Днепр. А для дальнейшего продвижения на правобережье Херсона в сторону Николаева, Одессы и дальше на Молдову, которая также входит в их стратегические задачи, им нужен очень широкий плацдарм. Такой широкий плацдарм может быть обеспечен только по запорожскому направлению», – допустил Грабский.

Однако Запорожье – это большой город, который, к тому же, теперь хорошо укреплен. Взять его штурмом будет достаточно сложно, добавил эксперт.

В то же время с криворожского направления враг может двинуться в сторону Николаевской области, а не Запорожья, считает Жданов. В таком случае его главной целью, вероятно, будет Вознесенск, чтобы взять Николаев в оперативное окружение (т.н. «мешок") и дальше продвигаться в сторону Приднестровья. По оценке Жданова, противник может развить наступление и на других участках фронта – на донецком и харьковском направлении.

«Судя по тому, как они собирают войска, безусловно, южнобугское направление будет главным. Там они собрали самое большое количество войск, сосредоточили самые боеспособные части. Все российские воздушно-десантные войска, которые есть на территории Украины, собраны там. А это сугубо наступательные силы, десантник не может сидеть в окопах и обороняться как пехота», – объяснил Жданов.

Третья версия – агрессор пойдет в наступление по направлению к Николаеву непосредственно из района Херсона. Дальше противник может попытаться обойти его с севера, чтобы форсировать Южный Буг и двинуться в сторону Одессы, рассуждает Селезнев.

Могут ли россияне попытаться наступать одновременно на двух направлениях – в сторону Николаева и в сторону Кривого Рога? Теоретически да. В таком случае одно направление будет основным, а другое – второстепенным.

«Если россияне планируют одновременное наступление на Николаев и Кривой Рог – то условная пощечина будет громкой, но сила удара никакой. Думаю, что россияне выделят главным направлением Кривой Рог, ведь именно туда они перебрасывают основное количество сил и средств. А второстепенным направлением может быть Николаев – будут наблюдать, как им удастся там продвигаться», – предположил Селезнев.

Возможен и другой сценарий: херсонско-николаевское направление будет рассматриваться оккупантами как основное, говорит Грабский. Но если, например, в районе Кривого Рога наметится больше успехов, противник может поставить блокировочные арьергарды на николаевском направлении и перебросить большинство войск на север.

«Пока не очень ясно, что они хотят. В один день они обстреливают направление Херсон – Николаев, а на следующий день бьют по криворожскому направлению. Однако, учитывая их стратегические цели, они наверняка ставят себе задачу идти в атаку», – отметил Грабский.

Ожидание разгрома

Куда бы не двинулись российские войска, к перспективам их плана есть большие вопросы. Благодаря дальнобойной артиллерии и системам HIMARS наши защитники удерживают на огневом контроле основные переправы с левого на правый берег. Это сильно затрудняет переброску подкрепления и боеприпасов для оккупантов.

ВСУ точечно «перфорировали» два важнейших моста – Антоновский автомобильный и Антоновский железнодорожный – по ним сейчас невозможно проводить транспортировку. Еще один мост в селе Дарьевка, который ведет через Ингулец от Новой Каховки к Херсону, уничтожен.

Оккупанты хотят спасать обстановку, прокладывая паромные и понтонные переправы. Но они также являются легкой целью для наших войск. Достаточно ударить только по одному из элементов сооружения, чтобы вывести его из строя.

Жданов считает, что как только противник закончит переброску войск на правобережье, ВСУ обрежут их логистику и возьмут под огневой контроль спешно возведенные новые переправы. Без регулярных поставок боеприпасов и топлива эта группировка будет обречена.

«Вряд ли они начнут 5 августа, как объявляли раньше, уже прозвучали даты 6-8 августа. То есть они еще колеблются: наступать или садиться в глухую оборону. Если они таки пойдут в наступление, то всего, что они собрали, хватит где-то на неделю боев. А если еще и нарушить им снабжение, то может даже и меньше», – уточнил эксперт.

Он уверен, что 22 тысяч бойцов, которые враг перебросил на южный фронт, будет недостаточно для масштабного наступления. Такое количество живой силы, согласно постулатам военной науки, даже нельзя назвать группировкой. Это усиленный армейский корпус, который по обычным нормативам может сделать одну операцию до 100 километров. И это без потерь. А они на этом направлении у агрессора будут, и точно немалые.

«Я думаю, что атака российских солдат завершится, так и не начавшись, потому что боевая работа украинских артиллеристов даст свой результат. Даже несмотря на такие ресурсы – 30 БТГр – плюс они продолжают накапливать там резервы – и Запорожье, и Николаев, и Кривой Рог серьезно укреплены. Поэтому россияне могут пытаться что-нибудь сделать, но не факт, что им это удастся», – уточнил Селезнев.

По результатам этой битвы, судя по всему, уже будет решаться судьба всего украинского юга. Либо враг будет основательно разгромлен и при наличии достаточных резервов контрнаступление ВСУ на этом направлении произойдет даже раньше, чем предполагалось ранее. Либо наши силы тоже порядком измотаются в боях и противостояние снова перейдет в фазу позиционной борьбы.

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