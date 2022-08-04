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Путин и его окружение в шоковом состоянии

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  • Антон Геращенко
  • 4.08.2022, 13:55
  • 8,356
Путин и его окружение в шоковом состоянии

Закон о признании России государством-террористом может стать реальностью.

Путин и его окружение в шоковом состоянии от того, что закон о признании России государством-террористом может стать реальностью.

Это будет означать конец для экономики РФ. Закон запретит любые экономические взаимоотношения с РФ для компаний из США. Но не это главное.

Санкции могут быть введены против компаний других стран, работающих с РФ. Им будет запрещено работать на рынках США, получать кредиты и страховки в долларах.

Как вы думаете, с кем выберут работать крупные компании из Китая, Индии, арабских стран? С США или РФ?

Ответ очевиден: принятие законопроекта будет означать конец для экономики России и для путинского режима.

Этот законопроект висит сейчас, как дамоклов меч, над всей экономикой РФ. Его принятие будет означать ее полный крах.

Антон Геращенко, «Фейсбук»

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