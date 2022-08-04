Шоу воздушного надувательства 8 Telegram-канал «СерпомПо»

4.08.2022, 14:00

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Российские пропагандисты сели в лужу.

Сегодняшний ТАСС превзошел себя рассказами о чудо-оружии: «Российский тактический самолет Checkmate (Су-75) оснастят комплексом связи от истребителя пятого поколения Су-57».

Переводим на нормальный язык. Су-57 – самолет как бы «пятого поколения». Что на деле, не знаем – все секретно. Произведено на май 2022 года – 10 прототипов и 6 серийных (на словах, что на деле – неизвестно).

Checkmate (Су-75) – прототип. Ни одного самолета не сделано. Но тоже как бы «пятое поколение».

Теперь, для сравнения, что противостоит из самолетов «пятого поколения» мощнейшей державе, бросившей на пустом месте вызов НАТО.

Американский самолет «пятого поколения» - F 35. На август 2022 года произведено более 825 машин. Эксплуатация начата с 2015 года.

825 американских против 6 путинских и прототипа с «комплексом связи». Вот так Путин объявил НАТО шах и поставил мат. А ТАСС это отлакировал.

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