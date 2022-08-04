Украинский пенсионер из трофейного РПГ-18 подбил вражеский бензовоз и остановил колонну оккупантов 2 4.08.2022, 14:18

3,744

Российские военные начали выскакивать из бронемашин и убегать.

64-летний пенсионер из Бучи Валентин Дидковский самостоятельно остановил колонну российских захватчиков во время оккупации Бучи в феврале.

Как сообщает «Радио Свобода», Дидковский из трофейного гранатомета, полученный от бойцов ирпенской самообороны, подбил бензовоз из колонны оккупантов.

От выстрела вражеская машина загорелась, а оккупанты начали выскакивать из бронемашин и убегать. Остатки колонны уже добивали бойцы ВСУ. Дидковский сообщил им координаты врагов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».