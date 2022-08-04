Китайская команда будет играть в чемпионате Беларуси по гандболу 1 4.08.2022, 14:15

Всего в чемпионате, помимо представителя КНР, выступят шесть белорусских клубов.

Китайская команда будет играть в чемпионате Беларуси по гандболу Она будет называться «Аист Китая».

Всего в чемпионате, помимо представителя КНР, выступят шесть белорусских клубов: «Мешков Брест», СКА, «Машека», «Кронон», «Гомель» и БГУФК-СКА. Начало турнира запланировано на 7-10 сентября, пишет «Трибуна».

Напомним, что белорусские клубы и сборные отстранили от всех международных турниров.

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