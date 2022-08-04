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Музыканта «Крамбамбули» Владислава Плющева осудили на два года колонии

  • 4.08.2022, 14:27
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Музыканта «Крамбамбули» Владислава Плющева осудили на два года колонии

Дело рассматривали в суде Фрунзенского района Минска.

Владислава Плющева судили сразу по трем статьям Уголовного кодекса Беларуси. Также он должен выплатить штраф в 6400 белорусских рублей, сообщает «Белорусская рада культуры».

Музыканта групп «Крамбамбуля», ZET, Pomidor/off и Hasta la Fillsta обвинили в трех статьях Уголовного кодекса.

По этим статьям судья Елена Бушева наказала Владислава Плющева двумя годами колонии. Дело рассматривали в суде Фрунзенского района Минска.

Ранее, в апреле 2022 года, музыкант отбыл 25-суточный административный арест.

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