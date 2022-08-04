«Сказала, что имеет сверхспособности» 4.08.2022, 14:38

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иллюстрационное фото

Могилевчанка придумала, как собрать 70 тысяч, но схема вскрылась.

Пока одни мошенники продолжают неистово обзванивать белорусов, жительница Могилева пошла по другому пути: рассказала, что может общаться со святыми и имеет сверхспособности. В итоге 44 пострадавших и уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, сообщает СК.

По данным следствия, могилевчанка больше полутора лет под предлогом благотворительности вводила в заблуждение людей и выманивала у них деньги. Она рассказала верующему знакомому, что может общаться со святыми и имеет сверхспособности, которые помогают ей исцелять больных и решать проблемы людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Она знала, что мужчина занимается благотворительностью, поэтому убеждала его, что будет помогать нуждающимся.

Деньги, полученные за свои услуги, женщина тратила на личные нужды или азартные игры. Потерпевшими по уголовному делу признаны 44 человека, проживающие в разных регионах страны, а общая сумма ущерба составила более 70 тысяч рублей.

Фигурантка воспитывает 4 малолетних детей, сейчас она под домашним арестом.

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