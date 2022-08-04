Культивируемое невежество путинизма 3 Игорь Эйдман

4.08.2022, 14:42

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Игорь Эйдман

Россиян кормят «хрюканиной» от Соловьева и прочей «собчатиной».

В ленте идет бурное обсуждение свежей информации ВЦИОМ о том, что 35% россиян считают - солнце вращается вокруг Земли. Причем за последние 15 лет число ниспровергателей Коперника в России выросло на 7 пунктов.

Зачем государственный ВЦИОМ провел этот опрос и опубликовал его результаты? Думаю, цель была в том, чтобы намекнуть российской интеллигенции, а главное Западу - «смотрите, это же страна убогих, Путин на их фоне не так уж плох, не будет его, будет кто-то еще хуже».

Однако все гораздо сложнее. Невеждами не рождаются, а становятся. Россия при Путине превратилась в страну централизованно культивируемого невежества. Власти активно насаждают невежество всеми возможными способами, на его поддержку направлена государственная политика в области образования, масс-медиа, культуры.

Телевидение лепит невежд, школа, армия и церковь ему помогают. Россиян подростками кормили «собчатиной» «Дома 2», в зрелом возрасте - хрюканиной Соловьева, а старость готовила им новую встречу с «Голубым огоньком», наполненным бессмертными зомби-персонажами.

Школа помогает телепропаганде «патриотическим воспитанием», которое подкрепляет церковь, а завершает армия, призванная превратить приготовленный школой верноподданный фарш в полноценное пушечное мясо.

Подвергшийся такой дебилизации человек искренне верит, что солнце крутится вокруг плоской земли, которую пытаются захватить американцы, в Киеве сидят нацисты, а на пупе земли в Москве - святые и справедливые «наши»÷.

Вот такие рукотворные невежды - опора режима. Они готовы поддерживать его и у экранов телевизоров, и в любой преступной войне.

Игорь Эйдман, Telegram

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