Андрей Скабелка возглавил сборную Казахстана по хоккею

Андрей Скабелка возглавил сборную Казахстана по хоккею1
- 4.08.2022, 14:51
Уже в следующем году белорусскому тренеру предстоит выводить команду на лед в рамках чемпионата мира.
Стало известно имя нового главного тренера сборной Казахстана по хоккею. Национальную дружину уже во второй раз за последние 3 года примет Андрей Скабелка.
Такая информация есть в распоряжении 24.kz/ru.
Ранее этот пост белорусский специалист занимал в 2019 году. Тогда под его руководством национальная команда выиграла домашний чемпионат мира в группе А первого дивизиона и пробилась элиту, откуда с тех пор не вылетала. Стоит отметить, что уже в следующем году тренеру предстоит выводить команду на лед в рамках чемпионата мира.