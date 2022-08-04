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Андрей Скабелка возглавил сборную Казахстана по хоккею

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  • 4.08.2022, 14:51
Андрей Скабелка возглавил сборную Казахстана по хоккею
Андрей Скабелка

Уже в следующем году белорусскому тренеру предстоит выводить команду на лед в рамках чемпионата мира.

Стало известно имя нового главного тренера сборной Казахстана по хоккею. Национальную дружину уже во второй раз за последние 3 года примет Андрей Скабелка.

Такая информация есть в распоряжении 24.kz/ru.

Ранее этот пост белорусский специалист занимал в 2019 году. Тогда под его руководством национальная команда выиграла домашний чемпионат мира в группе А первого дивизиона и пробилась элиту, откуда с тех пор не вылетала. Стоит отметить, что уже в следующем году тренеру предстоит выводить команду на лед в рамках чемпионата мира.

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