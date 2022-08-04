Андрей Скабелка возглавил сборную Казахстана по хоккею 1 4.08.2022, 14:51

Андрей Скабелка

Уже в следующем году белорусскому тренеру предстоит выводить команду на лед в рамках чемпионата мира.

Стало известно имя нового главного тренера сборной Казахстана по хоккею. Национальную дружину уже во второй раз за последние 3 года примет Андрей Скабелка.

Такая информация есть в распоряжении 24.kz/ru.

Ранее этот пост белорусский специалист занимал в 2019 году. Тогда под его руководством национальная команда выиграла домашний чемпионат мира в группе А первого дивизиона и пробилась элиту, откуда с тех пор не вылетала. Стоит отметить, что уже в следующем году тренеру предстоит выводить команду на лед в рамках чемпионата мира.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».