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Ученые воссоздали самое старое пиво Южной Америки

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  • 4.08.2022, 15:13
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Ученые воссоздали самое старое пиво Южной Америки

Напиток впервые сварили в 1566 году.

Эквадорский биоинженер Хавьер Карвахаль обнаружил в древней дубовой бочке 450-летний образец дрожжей, с помощью которого ему удалось «воскресить», как считается, самое старое пиво в Южной Америке, сообщает Phys.

Ученые считают, что первая пивоварня в Южной Америке появилась в монастыре монахов-францисканцев в 1566 году в Кито, нынешней столице Эквадора. Историки считают, что первым начал варить пиво по особому рецепту монах Джодоко Рике, который впервые привез в Кито пшеницу и ячмень.

Хавьер Карвахаль из Католического университета Эквадора сам является выходцем из семьи пивоваров, а потому заинтересовался древней францисканской пивоварней в Кито. Именно в монастыре монахов-францисканцев, строительство которого началось еще в 1537 году, а сейчас это место является музеем, ученый и обнаружил древнюю дубовую бочку.

После тщательного исследования в своей лаборатории, Карвахаль обнаружил крошечный образец 400-летних дрожжей. После длительного периода культивирования ученый смог их «воскресить».

«Это настоящее биологическое сокровище, которому 450 лет. Я думаю, что подобные дрожжи также использовали местные коренные жители для приготовления своего алкогольного напитка еще до прихода испанских колонизаторов», — говорит Карвахаль.

После этого, ученый обнаружил в одном и научных журналов несколько туманное описание рецепта пива монахов-францисканцев 16 века. Ему потребовалось много времени, чтобы восстановить недостающую информацию в древнем рецепте. После череды экспериментов, Карвахаль начал производить пиво у себя дома. Он хочет выпустить этот напиток в продажу, но пока еще не придумал ни название этому пиву, и еще не оценил его стоимость.

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