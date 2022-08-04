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Позиции РФ смешали с землей: украинские морпехи уничтожили 20 оккупантов вместе с техникой

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  • 4.08.2022, 15:21
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Позиции РФ смешали с землей: украинские морпехи уничтожили 20 оккупантов вместе с техникой

Артиллерийские дуэли на Донецком направлении закончились разгромом врага.

В Донецкой области украинские военные за минувшие сутки уничтожили 20 оккупантов РФ, а также вражескую бронетехнику.

Как говорится в сообщении ВМС ВСУ в Telegram, результата удалось добиться 3 августа частям и подразделениям морской пехоты Военно-Морских Сил ВСУ во время артиллерийских дуэлей на Донецком направлении.

Украинские защитники уничтожили 20 человек живой силы врага и 1 боевую бронированную машину.

Украинские артиллерийские подразделения нанесли огневое поражение по позициям российских оккупантов, в результате чего враг потерял более 10 человек убитыми и ранеными.

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