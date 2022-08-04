«Лукашенко и Путин сражаются со временем» 7 4.08.2022, 15:24

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Люди, которые их окружают, понимают, что в будущем им нет места.

Белорусский писатель Саша Филипенко в интервью программы «Ходорковский Live» рассказал о люстрации и противостоянии поколений.

— Когда мы говорим, что должен случиться трибунал, то для меня это сложный вопрос, — говорит писатель Саша Филипенко. — Не все знают, что человек, который представлял Советский союз в Нюрнбергском трибунале — прокурор Руденко. В 30-ые годы он сам подписывал протоколы троек.

Этот человек прямо участвовал во внесудебных казнях. Я твердо убежден, что Руденко был в Нюрнберге, потому что понимал, как функционирует зло. Этот человек выступал будто бы со стороны добра, но он не был никогда добром.

Сейчас в прокуратуре до сих пор есть «медаль Руденко», которую дают прокурорам за большие выслуги. Медаль человека, который лично участвовал во внесудебных казнях.

Когда мы говорим, что нам нужны люстрации, передо мной всякий раз всплывает этот пример. И я думаю: кто будет руководить этими люстрациями, кто будет этими прокурорами, которые начнут выступать со стороны добра?

Думаю, нам потребуется трибунал. В этом смысле меня не очень интересует наказание для отдельных персон. Гораздо интереснее разобраться, как работали механизмы: как стало возможным то, что случилось? Ведь в цепочке не находится один человек. Мы должны обсуждать механизмы и рассуждать, что можем сделать, чтобы это никогда больше не повторилось.

Конкретно я могу для этого копаться в архивах, писать и говорить об этом, подсвечивая параллели, которые никуда не уходят.

Писатель также считает, что Лукашенко и Путина роднит то, что они сражаются не с собственными народами, не с демократией и не с Западом:

— Мне кажется, что и Путин, и Лукашенко сражаются со временем. Лукашенко собирался выиграть выборы 2020 года ровно так, как и предыдущие пять, но вдруг у него не получилось. Он не понял, что произошло. Не понял, что время изменилось: ребята, которые выросли в диктатуре, все равно могли выбирать между айфоном и самсунгом, пепси и колой, а тут они впервые пошли на выборы и им сказали: «А здесь так не работает, здесь ваш голос не считается».

И мне кажется, что как только старость начинает догонять Путина, он начинает действовать как Лукашенко. Мы видим, что все страны придумывают 5-7G, а в Беларуси и России — как выключить интернет.

Эти люди разворачивают свои страны в прошлое, потому что они понимают, как существовать в прошлом. Будущее — не то место, в котором они понимают правила игры.

Филипенко также добавляет: война России против Украины — в том числе противостояние поколений. Это, безусловно, не единственная причина, но одна из:

— Люди не понимают, что государство может быть принципиально другим, что президент может быть другим. Мы сейчас оставляем за скобками характеристики Зеленского, а говорим о том, что это принципиально другой новый политик, который ведет себя по-другому.

Ведь не обязательно быть в этом совке, где ты выступаешь за большим столом, собирается большое количество никому не нужных людей, которые в 2022 году записывают на бумажку ручкой твои слова.

В этом смысле это безусловное столкновение взглядов: как можно жить, кто и как может управлять государством. Это борьба вымирающих видов и всех людей, которые их окружают. Люди, которые окружают Путина и Лукашенко — понимают, что в будущем им нет места.

В будущем в Беларуси нет места такому огромному количеству силовиков. Они нужны только для того, чтобы поддерживать режим Лукашенко. Они понимают: если Лукашенко уйдет, им придется искать работу, получать образование, не дай бог учить английский.

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