«Я даже машину отдал, а сам пешком хожу» 4.08.2022, 16:03

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Белорусы вынуждены брать кредиты на подготовку детей к школе.

Ровно месяц остается до начала школьного года и многие уже начали закупать к школе одежду и канцтовары. Дешево это или дорого для белорусов?

Об этом журналисты «ГЧ» расспросили ганцевчан возле городского рынка 29 июля.

Мнения на эту тему совершенно разные. Одни родители могут обойтись 200 рублями, другим нужно потратить 1000 рублей на одного ребенка.

«Нужно к школе готовиться заранее, за несколько месяцев, а лучше с весны, так как траты отнимут весомую сумму от семейного бюджета, если закупать все за один месяц», – сказал Максим Омельянович.

Другой прохожий поддержал эту мысль и сказал, что на сборы в школу одного ребенка нужно 500 или 600 рублей. А если в семье несколько детей, то нужно умножить эту сумму.

«Моя дочь собирает ребенка в садик, то тоже много денег надо. Обычно молодым помогают дедушки и бабушки. Я даже машину отдал свою, а сам пешком хожу. А куда деваться? Надо же как-то выйти из этого положения», – сказал пенсионер.

Ганцевчанин рассказал, что некоторые родители даже берут кредиты на подготовку в школу.

«Если хорошо собрать, то нужно потратить 1000 рублей, не меньше, потому что все дорого, и одежда, и обувь», – сказала бабушка, идущая с двумя мальчишками.

Она рассказала, что внук занимается в Снове и в этом году им предложили школьную форму. Приезжали в школу и лично с каждого ребенка снимали мерки для пошива, но оказалось, что детям не смогут пошить форму к началу учебного года. Заказ будет готов может в середине сентября. Получается, что в школу дети пойдут без единой формы.

«Дочка спрашивала, то у других такого нет. Так что это? Если вводить форму, то по всей Беларуси. Все таки в советское время был одинаковый подход и все дети были равные, что у богатых, что у бедных. А теперь – ерунда»,– сказала женщина.

Ганцевчанки с пакетами покупок рассказали, что уже начали готовиться и набрали канцтоваров на троих детей на 30 рублей.

«Судя по росту ценам, нужно брать с запасом и на следующий год. Тетради уже есть в продаже по 30-38 копеек, а в Белсоюзпечати нашли за 20 копеек. Поэтому закупаем заранее», – сказала горожанка.

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