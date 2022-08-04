закрыть
4 августа 2022, четверг, 16:41
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Трудно представить, какие способы заработка находят люди»

  • 4.08.2022, 16:29
«Трудно представить, какие способы заработка находят люди»

Экономист рассказал о зарплатах белорусов.

В Беларуси собирают данные о зарплатах работников флагманских компаний. Исходя из них, можно увидеть, что в мае 2022 года удельный вес работников с зарплатной до 1000 белорусских рублей составил 38,7%. А если смотреть не начисленные зарплаты, а получки, то доля таких работников превысит 45%.

— В отличие от официальной статистики средней или медианной зарплаты, здесь как раз создается впечатление, что эти цифры более-менее соответствуют реальности, — говорит экономист Лев Марголин в экспресс-комментарии «Салідарнасці». — Возникает только вопрос: откуда берется средняя зарплата?

Сейчас показывают среднюю зарплату: около 1300 белорусских рублей. Но ведь для того, чтобы перекрыть десять человек с такой зарплатой (меньше тысячи белорусских рублей), нужен хотя бы один человек с зарплатой в пять тысяч белорусских рублей и больше, а таких у нас считанные проценты: айтишники, летчики, нефте- и газодобытчики.

Причины того, что на средних и крупных предприятиях довольно низкие зарплаты — понятны: нет инвестиций, ограничения по экспорту и импорту, отъезд за рубеж высокооплачиваемых работников.

И это еще надо учитывать, что опрос проводился в мае, когда не начали действовать в полную силу санкции против основных отраслей белорусской промышленности. Интересно будет посмотреть, какие данные будут в ноябре: думаю, они не только не улучшатся, а еще и значительно ухудшатся.

При этом экономист отмечает: для белорусов не в новинку и жизнь на гораздо меньшие деньги, особенно, если брать районные центры или сельскую местность:

 — Там зарплата в 500-600 рублей считается божьим даром. Выручает домашнее подсобное хозяйство, сбор грибов и ягод. Даже трудно представить, какие способы заработка находят люди.

900-1000 рублей — еще можно как-то прожить, если в семье двое работающих и нет детей-школьников. В противном случае, на эти деньги сложно прожить. Еще сложнее — на деньги, которые предлагают службы занятости в более мелких населенных пунктах.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

«Спецоперация» не по плану
«Спецоперация» не по плану Олег Белоколос
Путин устроил себе большие проблемы
Путин устроил себе большие проблемы Аркадий Бабченко
Крепостное право для силовиков от Лукашенко
Крепостное право для силовиков от Лукашенко Валерий Карбалевич
Титаник для Лукашенко
Титаник для Лукашенко Александр Хара