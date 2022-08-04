«Трудно представить, какие способы заработка находят люди» 4.08.2022, 16:29

Экономист рассказал о зарплатах белорусов.

В Беларуси собирают данные о зарплатах работников флагманских компаний. Исходя из них, можно увидеть, что в мае 2022 года удельный вес работников с зарплатной до 1000 белорусских рублей составил 38,7%. А если смотреть не начисленные зарплаты, а получки, то доля таких работников превысит 45%.

— В отличие от официальной статистики средней или медианной зарплаты, здесь как раз создается впечатление, что эти цифры более-менее соответствуют реальности, — говорит экономист Лев Марголин в экспресс-комментарии «Салідарнасці». — Возникает только вопрос: откуда берется средняя зарплата?

Сейчас показывают среднюю зарплату: около 1300 белорусских рублей. Но ведь для того, чтобы перекрыть десять человек с такой зарплатой (меньше тысячи белорусских рублей), нужен хотя бы один человек с зарплатой в пять тысяч белорусских рублей и больше, а таких у нас считанные проценты: айтишники, летчики, нефте- и газодобытчики.

Причины того, что на средних и крупных предприятиях довольно низкие зарплаты — понятны: нет инвестиций, ограничения по экспорту и импорту, отъезд за рубеж высокооплачиваемых работников.

И это еще надо учитывать, что опрос проводился в мае, когда не начали действовать в полную силу санкции против основных отраслей белорусской промышленности. Интересно будет посмотреть, какие данные будут в ноябре: думаю, они не только не улучшатся, а еще и значительно ухудшатся.

При этом экономист отмечает: для белорусов не в новинку и жизнь на гораздо меньшие деньги, особенно, если брать районные центры или сельскую местность:

— Там зарплата в 500-600 рублей считается божьим даром. Выручает домашнее подсобное хозяйство, сбор грибов и ягод. Даже трудно представить, какие способы заработка находят люди.

900-1000 рублей — еще можно как-то прожить, если в семье двое работающих и нет детей-школьников. В противном случае, на эти деньги сложно прожить. Еще сложнее — на деньги, которые предлагают службы занятости в более мелких населенных пунктах.

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