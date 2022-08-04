Белорус купил Skoda за 8 200 рублей, хотя ее цена на рынке – 25 000 3 4.08.2022, 16:57

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Вскоре поступил телефонный звонок из службы безопасности российской фирмы.

Житель Орши заметил на сайте одной из популярных торговых площадок заманчивое предложение о срочной продаже автомобиля Skoda 2015 года выпуска. Мужчина связался с продавцом и вскоре встретился с ним на территории соседнего района.

Покупателя полностью устроило техническое и внешнее состояние машины, поэтому он поспешно передал владельцу 8 200 рублей. Получив ключи от авто, техпаспорт и страховое свидетельство, счастливый новый хозяин иномарки направился домой.

Однако на полпути автомобиль заглох. Провозившись с ним некоторое время, мужчина вызвал эвакуатор для транспортировки на СТО. Вскоре на станцию поступил телефонный звонок из службы безопасности российской фирмы. Представители компании сообщили, что машина находится в угоне.

Сотрудники милиции выяснили: авто действительно принадлежит российской фирме. Оно было передано по договору аренды с правом дальнейшего выкупа другой организации, занимающейся сдачей автомобилей в аренду.

Там его и взял напрокат мужчина, который для удостоверения личности прислал в мессенджере менеджеру компании копии своих документов: паспорта гражданина Республики Беларусь и водительского удостоверения. Как оказалось позже, людей с такими данными в Беларуси нет, рассказали в ГКСЭ по Витебской области.

Согласно договору аренды, предполагалось передвижение автомобиля по территории Московской области, а также его возврат в оговоренное время.

Однако в какой-то момент специалисты каршеринговой фирмы с помощью системы контроля заметили: машина находится в Минске. Они связались с клиентом по телефону. Тот пояснил, что приехал забрать строительную бригаду, и дал слово возвратить авто в установленный срок. Когда этого не произошло, иномарку удаленно заглушили.

Дубровенским РОВД было назначено проведение автотовароведческой экспертизы. Специалисты определили, что рыночная стоимость автомобиля на самом деле составляет более 25 тысяч рублей. Автомобиль возвращен законному владельцу.

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