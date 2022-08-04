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«Первая в Беларуси конструкция на воде» не продержалась и суток

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  • 4.08.2022, 17:09
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«Первая в Беларуси конструкция на воде» не продержалась и суток

Местные жители пришли посмотреть на фигуру, но к этому времени она утонула.

Сегодня утром СМИ Гомеля сообщили, что в одном из озер поселился необычный обитатель – «Волотозаврик».

Лох-Несское чудовище на Волотовских озерах – первая в Беларуси водная форма высотой 6,5 метра. «В связи с большим размером конструкция транспортировалась несколькими тросами», – отметила местный идеолог Алеся Езерская.

Правда, долго продержаться на плаву «Волотозаврик» не смог. Жители микрорайона пришли, чтобы посмотреть на фигуру, но к этому времени она скрылась под водой, пишет телеграм-канал «Хартия-97%».

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