Кто играет на российском поле? 5 Александр Левченко, «Обозреватель»

4.08.2022, 17:22

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Герхард Шредер

Оккупацию Крыма можно было предотвратить.

Бывший немецкий канцлер Герхард Шредер (1998-2005), до недавно являвшийся членом правления Совета директоров российского гиганта «Роснефть» с годовой платой в 600 тысяч долл., находился в конце прошлого месяца в Москве на отдыхе, и якобы провел встречу с президентом РФ Путиным. После возвращения в Германию бывший канцлер, даже не осудивший российскую военную агрессию в Украину, из-за чего все члены его штаба подали в отставку, а Социал-демократическая партия Германии вычеркнула его имя из списка известных партийных лидеров, которые ее возглавляли много лет, дал интервью ведущему немецкому изданию «Stern», где озвучил российское предложение по официальному открытию трубопровода «Северный поток - 2» и готовности к переговорам об окончании войны в Украине.

Краткое содержание якобы официального российского предложения заключается в том, что договоренность по украинским поставкам зерна и продовольствия на мировые рынки по черноморскому маршруту следует рассматривать как первый шаг к мирному договору, заключение которого поддерживает официальный Кремль. Москва готова закончить войну, если Украина не будет ставить на повестку дня вопрос захваченного российской стороной украинского Крымского полуострова. Это вопрос вроде бы для решения следующим поколением. Это можно рассматривать не через сто лет, как было в случае с Гонконгом, но и не сейчас. Г.Шредер указал на опасность возвращения Крыма военным путем. В московском понимании, Украина вроде бы должна стать страной постоянного нейтралитета как Австрия, а это значит, она не пойдет по пути евроатлантической интеграции и членства в НАТО. Что касается украинского Донбасса, то у этого региона должно быть кантональное устройство как в Швейцарии, причем без уточнения статуса в государственно-правовом поле Украины. Г.Шредер также не сказал, возвращается ли российская армия на позиции до 24 февраля с.г.

Можем только предполагать, почему официальный Кремль сам не вынес предложения, которые озвучил тестирующий реакцию мира Шредер. Поэтому это больше похоже на манипуляцию Москвой важными темами. Еще на прошлой неделе глава российского МИД Лавров заявил, что цель специальной военной операции куда шире территории Донбасса, а министр обороны РФ Шойгу вообще сказал, что речь идет о восстановлении СССР, причем в более мощном варианте, что абсолютно отличается от заявлений Г.Шредера.

Нужно учесть, что Кремль ведет информационную войну против всего демократического мира, а Г.Шредер полностью московский игрок, обнародовавший наполовину официальные вещи. Понятно, что сейчас Москва стремится к переговорному процессу, пока украинская сторона еще не начала контрнаступление на южном и восточном направлениях. Тактика российской стороны всегда укладывалась в формулу – захват части украинской территории и сразу переговоры, затем снова нападение на украинскую сторону, после чего снова переговоры с тем, чтобы опять подготовиться к новому наступлению. Так что предварительно приходим к выводу, что Москва желает переговоров не потому, что превратилась из ястреба войны в голубя мира, а потому, что сейчас реальные проблемы на фронтах Украины, где российская военная инициатива почти выдыхалась.

Что интересно, так почти такую же позицию озвучил и бывший президент США Д.Трамп. Он заявил, что нужно было быть куда более внимательными к требованиям Путина. Стоило Москве дать гарантии, что Украина никогда не станет членом НАТО, а Киеву отречься от крымского полуострова, из-за чего Россия была очень нервной.

Эта позиция схожа с умиротворением Гитлера со стороны Франции и Британии в 30-х годах прошлого века. Гитлер сначала обещал, что займет только Рейнскую демилитаризованную зону, но потом дошло дело до чехословацких Судет и аншлюса Австрии. А это был пролог к кровавой Второй мировой войне.

Выступление Гитлера после присоединения Австрии в 1938 г. на 90% похоже на выступление Путина в 2014 г. после российского захвата Крыма. Так что если бы Украина признала оккупацию Крыма и отказалась от членства в НАТО, то действительно РФ не напала бы на Киев 24 февраля с.г. Это точно, просто война началась бы через год.

Реставрация СССР является долгосрочным планом Путина, мечтающего войти в русскую историю как новый император. Политика поддержки российских прихотей оставила бы Украину наедине перед российским агрессивным Zверем. Никто не хотел бы поддерживать страну, добровольно отказавшуюся от части своих территорий и политических целей. Так что Трамп, к сожалению, фактически играет на российском поле и неудивительно, что он против всесторонней американской помощи Украине. Для него помощь Украине, защищающей половину Европы, в 60 млрд. дол. — это слишком много, а то, что Афганистан получил помощь в 900 млрд. американских долларов, безвозвратно их потратив, не упоминается. Это в 15 раз больше, при чем с американским фиаско.

Так что все мы с большим резервом слушаем заявления Д.Трампа о том, что если бы он в 2014 г. был президентом США, то не допустил бы российскую оккупацию Крыма. Ведь слова и действия есть разные вещи. Как говорят у нас в Одессе: обещать жениться и реально жениться – это две совершенно разные вещи.

Александр Левченко, «Обозреватель»

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