В какие вузы можно поступить, если у вас минимум баллов 3 4.08.2022, 18:11

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Информация для троечников.

4 августа вузы завершили зачисление на бюджет. Тот, кто не нашел свою фамилию в списках студентов-первокурсников, до 8 августа еще может подать документы на платное. «Зеркало» посмотрело, на какие специальности можно было поступить, не сильно заморачиваясь, с очень низкими баллами из максимальных 400.

В эту вступительную кампанию на бюджет в вузы планировали набрать около 28 тысяч абитуриентов. После того как прием документов на бесплатное закончился, десять университетов объявили допнабор. В итоге, по словам министра образования Андрея Иванца, вакантными остались 214 мест.

Студентов все еще «ищут» для БГУ, хотя стартовал Белгосуниверситет с хорошими новостями: в первый день зачисления здесь отмечали рост проходных баллов.

Однако сильные абитуриенты оказались не на всех факультетах. Например, на филологический на специальность «Русская филология» брали тех, у кого было всего 213 баллов из 400 возможных, на «Белорусскую филологию» хватило и 188 баллов.

В Белорусском национальном техническом университете в этом году можно учиться на бюджете, даже если у вас 120 баллов. Это проходной на военно-техническом факультете, специальность — «Инновационная техника для строительного комплекса». Таких специалистов готовят в интересах Госпогранкомитета. На аналогичную специальность, но в интересах Вооруженных сил, проходной — 124 балла.

Что же касается специальностей с будущей работой на гражданке, то для БНТУ тут самый низкий проходной — 171 балл. С таким результатом поступали на «Металлургическое производство и материалообработка (металлургия)» и «Металлургическое производство и материалообработка (промышленная безопасность)».

В Могилевском институте МВД на факультет милиции на специальность «Правовое обеспечение общественной безопасности» парни могли поступить, если в их копилке всего 140 баллов. Для поступления на «Правовое обеспечение оперативно-розыскной деятельности» требовалось набрать 163 балла.

Для сравнения, в Академии МВД, где существует общий конкурс по всем специальностям и специализациям, минимальный проходной балл в этом году был на факультете милиции и составил 202 балла. Определен он для специальности «Правоведение (Административно-правовая деятельность)».

Стоит отметить, что изначально конкурс тут не сложился. После того, как в стране закончили принимать документы на бюджет, здесь на 146 мест насчитывалось всего 56 заявлений, плюс еще три человека шли вне конкурса и без экзаменов. Минимальный балл, с которым абитуриенты сюда пришли, — от 141 до 145.

Однако благодаря объединенному конкурсу, выпускники с более высокими баллами, которые не попали на специальности мечты, могли быть зачислены сюда и на другие направления, указанные в их списке для поступления второй, третьей или, например, шестой позицией. Главное, чтобы хватило баллов.

В Белорусском государственном аграрном университете среди направлений, куда для поступления требовалось три сертификата, минимальный проходной балл был на специальности «Автоматизация технологических процессов и производств (сельское хозяйство)». Это 168.

А что в регионах?

Большинство крупных региональных вузов списки с проходными баллами еще не вывесили. Однако на сайте Гомельского университета им Ф. Скорины они есть. Минимальный проходной балл, который нужно было получить, чтобы стать студентом вуза, сложился на специальности «География (научно-педагогическая деятельность)». Чтобы в будущем учить школьников, нужно было набрать всего 140 баллов.

В Мозырский педуниверситет в этом году зачисляли, если в копилке есть всего 142 балла. Это проходной для специальности «Профессиональное обучение (строительство)». Поступить на учителя математики и физики получится со 146 баллами, а на преподавателя биологии и химии со 157 баллами.

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