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Как и кому нужно платить налог за сбор ягод и грибов

  • 4.08.2022, 18:37
Как и кому нужно платить налог за сбор ягод и грибов

Платить нужно не всем белорусам.

В Министерстве по налогам и сборам объяснили белорусам, кому и когда нужно выплатить налоги с доходов от продажи грибов и ягод. Полную информацию о новом налоге за сбор грибов и ягод опубликовали в телеграм-канале МНС.

Во-первых, в МНС официально заявили о том, что белорусам не нужно платить налог с доходов от продажи грибов и ягод. Так как по действующему законодательству подоходными налогами доходы физлиц, полученные от сбора ягод и грибов, а также лекарственных растений, орехов и другой дикорастущей продукции, не облагаются (п.20 ст.208 Налогового кодекса РБ).

Также, согласно новой редакции Налогового кодекса, не облагаются налогами и доходы физлиц, полученные от реализации продукции растениеводства и животноводства, выращенной на земельном участке на территории Беларуси (п. 19 ст.208 Налогового кодекса РБ).

В каком случае все-таки придется заплатить тогда налог с денег, вырученных после сбора ягод и грибов в Беларуси?

Как пояснили в министерстве, налог придется заплатить, если такие доходы будут указаны в пояснениях по требованию налогового органа в качестве источников доходов, которые направлены на приобретение имущества или другие расходы.

— Только в таком случае придется заплатить в бюджет 10%, но не со всей суммы, а только с суммы, превысившей в течение года 200 базовых величин. В 2022 году такая сумма составляет 6400 рублей, — уточнили в пресс-службе МНС.

Более подробную информацию по налогам белорусы могут узнать в контакт-центр налоговых органов по единому номеру 189.

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