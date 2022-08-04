Зеленский сравнил Путина с СССР 4.08.2022, 19:03

Продержался 70 лет.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал президента России Владимира Путина задуматься об окончании войны. Глава украинского государства провел символическую параллель между возрастом главы Кремля и существованием СССР – 70 лет.

Об этом Владимир Зеленский заявил во время онлайн-встречи с представителями африканских СМИ.

«Нет цены у Свободы. Пусть Россия не рассчитывает, что может нефтью и долларами покупать свободу. Этого никогда не будет. Мы будем стоять до конца. А когда эта война закончится, зависит от объединения мира вокруг Украины», — подчеркнул Зеленский.

Он призвал лидера Кремля задуматься над окончанием войны.

«Сколько еще нужно войн президенту РФ, который не видит своей орбиты? Может достаточно? Да и возраст у него уже взрослый, может нужно уже думать, что он будет говорить Богу? Может об этих вещах надо думать? Что он оставляет после себя, кроме ада? Что будет с его народом? Мне кажется, есть вещи о которых надо трезво думать. Не диктаторски, а трезво», — отметил президент Украины.

Он добавил, что в любом случае украинцы никогда не простят России эту войну.

«Мы никогда ему этого не простим, но он в свои 70 лет может остановить это кровопролитие. Всего один человек. Почему мир позволяет одному человеку это делать. 70 лет. Советский Союз сделал подобное со многими людьми. Но и он продержался 70 лет. Что-то символическое в этом есть», — сказал глава государства.

При этом Зеленский заявил, что если Путин победит в этой войне — это начало Третьей мировой войны. Великие автократии мира начнут делать то же самое, в мире будет хаос.

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