Как завершили полугодие регионы Беларуси 4.08.2022, 19:20

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Экономика в минусе, реальные зарплаты падают.

По итогам первого полугодия экономики всех областей и столицы Беларуси ушли в минус. Сельское хозяйство не упало только в Брестской области, а итоги работы промышленность везде хуже, чем в том же периоде прошлого года. Снижение экономических показателей сказалось и на зарплатах.

Больше всего просела экономика Гомельской области — на 3,9%, чуть меньшим падение было в Брестской и Гродненской областях и в Минске (минус 3,7%). Лучше ситуация в Минской области (минус 1,5%), следует из данных Белстата.

Лучший показатель в сельском хозяйстве в Брестской области, но и он очень скромный — всего 0,1% к тому же периоду прошлого года. В остальных областях отрасль ушла в минус: хуже всего ситуация в Гомельской области (минус 8,5%), меньшее падение было в Минской (минус 1,6%).

Промышленность больше всего просела в Минской области (минус 12,8%), в Витебской снижение было на 4,9%, в Гомельской и Могилевской — на 3,6%, в Брестской — на 3,3%, в столице — на 1,2%, а в Гродненской — на 0,5%.

Разрыв по уровню средней зарплаты в столице и регионах сохраняется высоким. В Минске средняя зарплата (до уплаты налогов) по итогам первого полугодия была на 45% выше средней по стране. В то же время ни в одной из областей она не дотягивала до среднереспубликанской. Самый большой разрыв сложился с Могилевской областью, где средний заработок более чем на 20% ниже, чем этот показатель по республике. Ближе всего к нему традиционно была Минская область, где зарплаты в среднем отстают от республиканского значения на 2,4%. В Брестской области этот показатель ниже на 15,8%, Витебской — на 17,5%, Гомельской — на 11,6%, Гродненской — на 13,6%.

При этом реальная зарплата выросла в Брестской (0,1%), Гомельской (0,6%) и Гродненской (1,2%) областях. В остальных она упала.

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