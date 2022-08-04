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Оззи Осборн выпустит пластинку в цветах флага Украины

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  • 4.08.2022, 19:28
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Оззи Осборн выпустит пластинку в цветах флага Украины

Полученные деньги он передаст волонтерской организации.

Всемирной известный британский рок-певец Оззи Осборн выпустит винил альбома Patient Number 9 в цветах флага Украины.

Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Новый студийный альбом уже доступен для предзаказа на Spotify. Его стоимость - 38 долларов. Премьера состоится 9 сентября.

«Ограниченный тираж эксклюзивного 2-LP сине-желтого винила в цветах украинского флага», — написал певец.

Полученные от продажи пластинки деньги Осборн передаст волонтерской организации ThirdWaveVolunteers.

«В феврале мой сын Джек работал с волонтерами ThirdWaveVolunteers над эвакуацией осиротевших детей с особыми потребностями из Украины. Сейчас Украина отчаянно нуждается в помощи, особенно после начала войны, поэтому кажется правильным работать с таким важным делом», — отметил певец.

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