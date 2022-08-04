В Речице осудили умершего парня 5 4.08.2022, 19:36

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Дмитрий Усхопов

Дмитрий Усхопов умер после задержания милицей.

Суд Речицкого района вынес обвинительный приговор Дмитрию Усхопову, который умер при невыясненных обстоятельствах на Новый год после задержания милицией. Как сообщает «Флагшток», его признали виновным в незаконном приобретении и хранении наркотических средств, а также в покушении на приобретение и хранение психотропных веществ.

Приговор вынесен без назначения наказания, так как обвиняемый умер.

Напомним, в Речице в ночь с 31 декабря на 1 января после задержания сотрудниками милиции погиб местный житель — 28-летний Дмитрий Усхопов. Близкие считают, что мужчину избивали в милиции, что стало причиной его смерти.

Уголовное дело было возбуждено по статье статья 328 УК.

Производство по делу хотели прекратить в связи со смертью подозреваемого, однако родственники Дмитрия Усхопова высказались против этого. Интересы умершего в суде представлял его отец.

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