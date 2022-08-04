Нацбанк Беларуси бунтует? 3 4.08.2022, 20:41

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Каллаур сказал, что банки больше не вынесут рисков неплатежеспособных предприятий.

Председатель правления Национального банка Беларуси Павел Каллаур заявил 4 августа на заседании Брестского облисполкома, что существует проблема с платежеспособностью предприятий, набравших кредитов:

«Банки уже, можно сказать, исчерпали лимит принятия на себя рисков по неплатежеспособным предприятиям. Поэтому здесь остаются только два условия: либо гарантии правительства, либо гарантии облисполкома», – сказал Каллаур.

Это заявление ряд СМИ распространил со ссылкой на государственное информагентство БелТА. Но на сайте БелТА такой цитаты уже нет. Но эти слова со ссылкой на БелТА публикует, например, государственная газета «Звязда» (архивная копия на случай удаления цитаты).

На 2022 год правительство запланировало объемы директивного (принудительного) кредитования в размере 589,64 млн рублей. Кроме того, «Банк развития» должен выделить еще 907,6 млн рублей на государственные программы.

Проблема принудительного кредитования убыточных и неплатежеспособных предприятий давняя. Например, «Экономическая газета» еще в 2019 году писала, что неплатежеспособность и убыточность государственных предприятий настолько серьезна, что грозит дефолтом (в 2022 году дефолт произошел, но из-за санкций). В 2021 году объем задолженности государственных предприятий, которые «имеют ограниченные возможности самостоятельного обслуживания долга», оценивали в 14% валового внутреннего продукта.

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