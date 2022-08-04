«Беларусь теряет светлые умы и работящие руки» 4 4.08.2022, 20:55

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Письмо читателя.

В Беларуси наблюдается массовый отток работников. В первой половине года в Беларуси компании уволили почти 332 тысячи. Причем количество увольнений с каждым месяцем увеличивается.

Читатель Charter97.org поделился мнением о происходящем на рынке труда:

– Синепалая хунта продолжает с довольным лицом убеждать, что в Беларуси все хорошо: санкции не страшны, люди довольны. Однако есть красноречивая статистика, которую нелегетимное правительство продолжает прятать. Цифры не врут, в отличие от госканалов и говорящих голов.

Недавно была опубликована статистика по безработице в Витебске. Только за месяц число трудоустроенных уменьшилось на 6 тысяч! Такая картина наблюдается по всей стране и удивляться тут нечему: обеднели все, людям нечем платить зарплаты.

И пусть даже статистика завышает или занижает цифры — суть в тенденции тотального обеднения Беларуси. А в ответ население вынуждено бежать за границу дабы иметь возможность прокормить семью. И по итогу: страна не только скатывается к гиперинфляции, но и стремительно теряет светлые умы и работящие руки, который ой как будут нужны для обустройства лучшего будущего, – поделился мнением читатель.

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