«Беларусь теряет светлые умы и работящие руки»4
- 4.08.2022, 20:55
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Письмо читателя.
В Беларуси наблюдается массовый отток работников. В первой половине года в Беларуси компании уволили почти 332 тысячи. Причем количество увольнений с каждым месяцем увеличивается.
Читатель Charter97.org поделился мнением о происходящем на рынке труда:
– Синепалая хунта продолжает с довольным лицом убеждать, что в Беларуси все хорошо: санкции не страшны, люди довольны. Однако есть красноречивая статистика, которую нелегетимное правительство продолжает прятать. Цифры не врут, в отличие от госканалов и говорящих голов.
Недавно была опубликована статистика по безработице в Витебске. Только за месяц число трудоустроенных уменьшилось на 6 тысяч! Такая картина наблюдается по всей стране и удивляться тут нечему: обеднели все, людям нечем платить зарплаты.
И пусть даже статистика завышает или занижает цифры — суть в тенденции тотального обеднения Беларуси. А в ответ население вынуждено бежать за границу дабы иметь возможность прокормить семью. И по итогу: страна не только скатывается к гиперинфляции, но и стремительно теряет светлые умы и работящие руки, который ой как будут нужны для обустройства лучшего будущего, – поделился мнением читатель.