закрыть
4 августа 2022, четверг, 21:24
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Блинкен и Боррель обсудили поддержку Украины и привлечение РФ к ответственности

  • 4.08.2022, 21:17
Блинкен и Боррель обсудили поддержку Украины и привлечение РФ к ответственности
Фото: EPA

США и ЕС работают вместе, поддерживая Украину.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 4 августа встретился с верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем. Об этом сообщается на сайте Госдепартамента США.

Разговор состоялся на полях встречи министров иностранных дел Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (ASEAN) в Пномпене, Камбоджа.

«Госсекретарь Блинкен и верховный представитель Боррель обсудили нашу общую приверженность поддержке Украины и привлечению России к ответственности за ее неоправданную войну и вытекающие из этого глобальные последствия для энергетических рынков и продовольственной безопасности», – говорится в сообщении.

Как сообщила Европейская служба внешних связей, Боррель на брифинге перед встречей с Блинкеном заявил, что США и ЕС работают вместе, поддерживая Украину и защищая ее российской агрессии.

«Это будет хороший повод еще раз объяснить миру, что продовольственный и энергетический кризис – это не следствие наших санкций, а последствия войны и российской блокады [экспорта зерна] из Украины. Я думаю, что мы должны приложить больше усилий, чтобы противостоять этому российскому нарративу. Миру важно понять, кто в этом виноват, кто нам обязан, вызывая кризисы в мире», — сказал он.

По словам Борреля, война РФ против Украины «создала тектонические изменения и посылает ударные волны по всему миру, и все расплачиваются за это».

«В Европе нам придется столкнуться с нехваткой газа. Спасибо за ваш вклад в замещение американским газом российского газа, который мы получим в эти недели», – сказал политик.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

«Спецоперация» не по плану
«Спецоперация» не по плану Олег Белоколос
Путин устроил себе большие проблемы
Путин устроил себе большие проблемы Аркадий Бабченко
Крепостное право для силовиков от Лукашенко
Крепостное право для силовиков от Лукашенко Валерий Карбалевич
Титаник для Лукашенко
Титаник для Лукашенко Александр Хара