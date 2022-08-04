Блинкен и Боррель обсудили поддержку Украины и привлечение РФ к ответственности 4.08.2022, 21:17

Фото: EPA

США и ЕС работают вместе, поддерживая Украину.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 4 августа встретился с верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем. Об этом сообщается на сайте Госдепартамента США.

Разговор состоялся на полях встречи министров иностранных дел Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (ASEAN) в Пномпене, Камбоджа.

«Госсекретарь Блинкен и верховный представитель Боррель обсудили нашу общую приверженность поддержке Украины и привлечению России к ответственности за ее неоправданную войну и вытекающие из этого глобальные последствия для энергетических рынков и продовольственной безопасности», – говорится в сообщении.

Как сообщила Европейская служба внешних связей, Боррель на брифинге перед встречей с Блинкеном заявил, что США и ЕС работают вместе, поддерживая Украину и защищая ее российской агрессии.

«Это будет хороший повод еще раз объяснить миру, что продовольственный и энергетический кризис – это не следствие наших санкций, а последствия войны и российской блокады [экспорта зерна] из Украины. Я думаю, что мы должны приложить больше усилий, чтобы противостоять этому российскому нарративу. Миру важно понять, кто в этом виноват, кто нам обязан, вызывая кризисы в мире», — сказал он.

По словам Борреля, война РФ против Украины «создала тектонические изменения и посылает ударные волны по всему миру, и все расплачиваются за это».

«В Европе нам придется столкнуться с нехваткой газа. Спасибо за ваш вклад в замещение американским газом российского газа, который мы получим в эти недели», – сказал политик.

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