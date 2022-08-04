Компания в Минске ищет людей для работы на стройке в Мариуполе 6 4.08.2022, 21:23

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Россияне ехать на стройку в Донецкую область не хотят.

Существенная часть Мариуполя за время войны была разрушена. Теперь оккупационные власти пытаются восстанавливать город. Но, судя по всему, в самой России желающих ехать на стройку в Донецкую область не очень много. Возможно именно поэтому на работу в город сейчас приглашают белорусов.

Читатель «Зеркала» заметил необычное объявление, которое появилось в тематической минской вайбер-группе. Для работы в одной из школ Мариуполя ищут отделочников, маляров, плиточников, штукатуров и других специалистов. По словам собеседника, первое подобное сообщение появилось в группе 29 июля. Позже их становилось все больше.

— В город Мариуполь срочно нужны отделочники. Армстронг (система подвесных потолков. — Прим. ред.), плитка, линолеум, шпаклевка, штукатурка. Отделка школы, здание в три этажа. Объемы большие, фото и смету пришлю в личку, — написал пользователь под ником Максим. — Питание трехразовое, рабочая одежда, инструмент предоставляется. Вахта 30 на 15 (то есть 30 дней в Мариуполе, 15 в Беларуси. — Прим. ред.). Выезд в понедельник.

В воскресенье, 31 июля, этот же пользователь опубликовал объявление о поиске водителя с микроавтобусом на 15−20 человек, чтобы возить людей из Минска в Мариуполь и обратно.

Журналистка «Зеркала» откликнулась на вакансию в понедельник. По легенде она отделочница, занимается штукатуркой и шпаклевкой. В этот день Максим поговорить не смог.

— Напишите свой номер телефона, я вам в четверг позвоню, сейчас еду в Мариуполь, — написал он. — Вернусь ночью в среду.

Максим вернулся раньше, и мы попытались пообщаться в среду, но мужчина попросил перенести разговор:

— Я только из Мариуполя, двое суток без сна, 4000 километров, отосплюсь, а завтра созвонимся.

«Если бы обстреливали город, разве рабочие там работали бы?»

Утром созвониться удается не сразу. Звонок от Максима наша журналистка пропускает, а когда перезванивает, то телефон занят.

— Человек 30 наберу, потом вы, — пишет в ответ потенциальный работодатель.

В итоге созвониться удается. Максим сразу же сбрасывает смету, где указаны расценки на различные виды работ, чтобы я имела представление. Смета выглядит как простой «экселевский» файл без печати и подписи.

— Мы делаем школу, три этажа. Это единственная школа, которая вообще работает в Мариуполе, — объясняет мужчина. — Сейчас акцент на нее. К первому сентября ее должны запустить, дети должны пойти в школу. Объемы сумасшедшие. Скорость тоже нужна. По выплатам будем закрываться два раза в месяц. Питание трехразовое на бесплатной основе, хорошее. Проживание — рядышком детский садик. Рабочая одежда и инструмент — все предоставляется. Выезд 5 августа из Минска в 10 утра (позже выяснилось, что отъезд перенесли на понедельник, 8 августа. — Прим. ред.).

— Договор какой-то будет?

— На месте будем заключать договор с каждым человеком.

— На сколько нужно ехать?

— Вахта 30 на 15.

— Оплата там на месте в российских рублях? Или уже тут в Беларуси?

— В зависимости от того, где буду я. Объясню: у меня площадка запущена в Санкт-Петербурге, Москве и Мариуполе. Если я ко времени расчета буду находиться в Мариуполе, значит, в Мариуполе. Если в Минске, значит, в Минске.

— Деньги на карту или наличкой?

— Кэш, наличкой.

— Это разовая работа на одну вахту? Или можно будет регулярно ездить?

— У нас разные площадки. Я буквально сегодня вечером или завтра утром еду в Москву и запускаю там еще две площадки. На данном этапе у нас там в Мариуполе школа идет, потом ведутся переговоры по колледжу там же. Если мы согласуем смету на следующей неделе по колледжу, то со школы людей переставляем сразу туда. И у меня к вам сразу вопрос. Судимости, задолженности. Есть такое, нет?

— Нет.

— Я просто спрашиваю, потому что контроль очень сильный. Не все проходят.

— В день мы работаем сколько?

— У нас сделка. С 8 до 17 рабочий день. А дальше будем смотреть. Кто едет заработать, тот работает и по 17−18 часов, кто-то 8.

— Сколько реально заработать?

— Посмотрите смету, посмотрите выработку. Вы же сами знаете, сколько в день можете дать шпаклевки. И посчитайте. Не берите только 30 дней. Возьмите дней 25. Выходные же какие-то должны быть. Я не могу вам сейчас сказать, потому что я не знаю вашей выработки. Если бы вы у меня работали, я бы мог вам сказать.

— Договор официальный? У меня родные переживают, чтобы меня не кинули…

— Я вам так скажу. Мы про это забыли (про работу без оформления. — Прим. ред.) пару лет назад.

— Можете сказать, что за фирма?

— «АБН-тех», оборонно-техническое строительство. Выезд из Минска с Центрального ж/д вокзала в 10 утра. Но большая просьба, подумайте. У вас есть время до часов 14−15. Подумайте на 100%. Чтобы такого не было, как делают некоторые. Он сейчас говорит, что едет, а утром в 9.30 отправляет СМС, что не может. Машины я оплачиваю уже сегодня.

Позже мы уточнили у Максима насчет безопасности в Мариуполе. Ответ был такой:

— Вы представляете картину: отделочник в бронежилете и каске… Если бы там обстреливали город, разве рабочие там работали бы? Там тысяч 200 десантников сидит… Я больше даже ничего говорить не хочу.

Сколько готовы платить рабочим?

В смете, которую прислал Максим, указано, что общая сумма затрат только на сами отделочные работы составит 19,153 миллиона рублей (около 790 тысяч белорусских). Правда, не указано, это до вычета налогов или после.

Так за демонтаж старой штукатурки, обоев или краски предлагают от 120 до 220 российских рублей за кв. м. (4,95−9,07 белорусских).

Стоимость же некоторых отделочных работ выглядит так (цены указаны в российских рублях за квадратный метр, в скобках — сумма в белорусских рублях):

выравнивание стен под правило — 9000 (371),

укладка плитки — 1100 (45),

укладка керамогранита —1000 (41),

штукатурка — 380 (16),

монтаж потолка «Армстронг» — 350 (14),

укладка линолеума — 350 (14),

шпатлевка — 250 (10),

окраска стен — 200 (8),

оклейка обоев — 180 (7).

Сколько могла бы заработать журналистка, если бы отправилась в Мариуполь штукатурщицей (при условии опыта и сноровки, конечно)? Хороший отделочник в день может оштукатурить 10−15 квадратных метров. То есть, если бы наша журналистка заниматься только штукатуркой, то за вахту она смогла бы заработать 4−6 тысяч белорусских рублей.

Что за компания «АБН-тех»?

По данным единого государственного реестра юридических лиц России «АБН-тех» зарегистрирована в Санкт-Петербурге в июне 2020 года и в ней числится пять человек.

Среди видов деятельности значится строительство и проектирование жилых и административных зданий, а также различные виды отделочных работ, демонтаж, снос зданий и так далее.

Между тем, именно Санкт-Петербург власти России объявили городом-побратимом Мариуполя. Разрушенный город восстанавливают питерские строители и инженеры. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов обещает «возродить» центральный район Мариуполя, в том числе взорванный драмтеатр. Точный список строительных объектов, которые будут восстанавливать питерские специалисты, неизвестен. Его не публикуют «из соображение безопасности».

К 1 сентября петербургские власти обещали восстановить три школы и три детских сада, а также детскую и взрослую поликлиники, десять жилых домов и пять общежитий. Кроме этого, восстановить собираются филармонию, драмтеатр, два парка и волейбольно-баскетбольный комплекс и частично инфраструктуру.

Деньги на это собираются выделить из бюджета Санкт-Петербурга, а также из внебюджетных источников. Какую именно сумму собираются потратить, журналистам так и не пояснили.

Журналисты позвонили в компанию и спросили про объекты в Мариуполе, а также набор на работу белорусских строителей.

— Никаких договоров в Мариуполе у нас нет, никакой деятельности мы там не ведем, — ответили в компании.

Тогда мы снова уточнили название работодателя у Максима. Тот ответил утвердительно: это «АБН-тех». Но от соискательницы, которая задает много вопросов, решил отказаться.

— Вы меня достали. Одно и то же сто раз. Поищите, пожалуйста, другую работу, я уже боюсь представить, что будет по работе, да и, если честно, у нас одни мужчины. Не совсем удобно. Извините, — сказал он.

Куда в таком случае отправляют белорусских строителей, если руководство говорит, что объектов у них в Мариуполе нет? Уточнили у собеседника.

— Послушайте внимательно. Меня теперь. Не дурите мне голову. Кто вам скажет, какие объекты есть, а каких нет, — ответил Максим, пожелал удачи и повесил трубку.

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