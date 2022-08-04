В Минске задержали целую семью 4.08.2022, 21:52

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иллюстрационное фото

Это директор и архитекторы известного проектного бюро.

Днем в четверг, 4 августа, в одном из телеграм-каналов силовиков появилось «покаянное» видео с участием семи человек. Среди них оказались семейная пара, их тесть с тещей, которые являются руководителями и архитекторами частного проектного унитарного предприятия «ТДТИпроект», спроектировавшего ряд известных зданий в Минске, пишет «Зеркало».

Задержан 65-летний директор «ТДТИпроект», его 66-летняя супруга — главный архитектор организации, а также их 35-летняя дочь и ее муж, которые работает там же на должностях главных архитекторов проектов.

Кроме того, в видео фигурируют еще три человека, которые делают аналогичные вынужденные признания. Это две женщины, также работающие в сфере проектирования и строительства (экономист в одном из трестов и главный бухгалтер в ДУП «Белгидравлика»), и мужчина, который работает в туристической компании «Тревел групп».

Как заявили силовики, все семеро — либо родственники, либо коллеги по работе. Опубликованы также совместные снимки этих людей с протестного марша.

Когда эти люди были задержаны и в каком статусе находятся сейчас, а также взяты ли под стражу или находятся на свободе — не уточняется. Имена задержанных также не называют. Можно предположить, что директор и главный архитектор «ТДТИпроект» это Игорь и Татьяна Колесник.

К слову, «ТДТИпроект», как указано на его сайте, работает с 2008 года, участвовало в в проектировании многих зданий в Минске, в том числе известного ЖК «Лазурит» и других объектов в Лебяжьем. Также предприятие разрабатывало концепцию развития аэровокзального комплекса минского аэропорта, реализовывало проекты в регионах Беларуси, России и Туркменистане.

Как указано на сайте «ТДТИпроект», среди его клиентов — «МТС», Национальная библиотека, Китайско-Белорусский индустриальный парк «Великий Камень», РУП «Национальный аэропорт Минск», ГП «Управление капитального строительства Советского района г. Минска», Свято-Елисаветинский женский монастырь и другие.

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