Украина может криминализировать участие компаний из Беларуси в госзакупках 1 4.08.2022, 22:10

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Это касается и РФ.

В Украине предлагают ввести уголовную ответственность за участие в государственных закупках российских и белорусских компаний, находящихся под санкциями. С таким предложением выступило Бюро экономической безопасности, сообщает hromadske.ua.

Речь идет об участии в публичных закупках товаров, работ и услуг компаний, владельцами которых являются резиденты из России и Беларуси. Уже проведенные закупки предлагается аннулировать.

Заместитель директора Бюро Александр Кучеренко объяснил цель такого запрета: «Принятие закона должно предотвратить отток средств из государственного бюджета Украины в бюджеты РФ и Беларуси, что усилит нашу экономическую безопасность. За умышленное нарушение заказчиками торгов требований законодательства о закупках будет назначена уголовная ответственность».

В начале июля Бюро экономической безопасности сообщило, что в госзакупках принимали участие 83 предприятия, бенефициары которых связаны с Россией и Беларусью. С этими предприятиями было заключено более 400 сделок общей суммой около 65 миллионов гривен.

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