В Беларуси появилась услуга online-заказа дров 1 4.08.2022, 22:21

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Пока услуга доступна только в одном лесхозе под Минском.

Смолевичский лесхоз Минской области первым в Беларуси предложил услугу online-заказа дров для частного дома. Информация об этом есть на сайте Минлесхоза.

Для этого надо зайти на сайт лесхоза, открыть раздел «Продукция и услуги» - «Лесоматериал круглый» - «Онлайн заявка на дрова», оставить заявку и ждать звонка от специалиста, который и уточнит детали. Самое главное — отпадает необходимость ехать в лесничество и тратить на это время.

Пока услуга online-заказа дров работает в тестовом режиме. Планируется, что в ближайшей перспективе, а к осени спрос на дрова будет расти, подобные услуги появятся еще как минимум в пяти лесхозах Беларуси, по одному в каждой из областей. А если будет спрос, то число лесхозов с заявками online будет расти и дальше, заверили в пресс-службе ведомства.

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