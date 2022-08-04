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Северная Македония подарила ВСУ штурмовики Су-25

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  • 4.08.2022, 22:23
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Северная Македония подарила ВСУ штурмовики Су-25

Ранее они принадлежали Украине.

Северная Македония передала Украине четыре военных штурмовых бомбардировщика «Су-25». Об этом сообщил представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук.

«Четыре военных самолета «Су-25», которые Северная Македония купила у Украины во время конфликта 2001 года за четыре миллиона евро, на днях передали Украине», — отметил Братчук.

По данным македонских СМИ, в Минобороны Северной Македонии эту информацию не опровергли и не подтвердили. Идет речь о самолетах, которые Македония планировала продать еще в 2004 году.

Во время конфликта в Македонии в июне 2001 года Македония закупила у Украины четыре боевых самолета «Су-25», три одноместных и один двухместный. Самолеты предназначены для непосредственной поддержки пехоты, а в ходе конфликта совершили несколько боевых вылетов в поддержку наземных действий македонских сил безопасности.

Весной 2003 г. министерство обороны Македонии заявило, что потребность в боевых самолетах при формировании вооруженных сил отпала, и в 2004 году самолеты были законсервированы и подготовлены к продаже.

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