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ЕС ввел санкции против Януковича

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  • 4.08.2022, 22:50
ЕС ввел санкции против Януковича
Виктор Янукович

За подрыв территориальной целостности Украины.

Европейский союз ввел санкции против бывшего президента Украины Виктора Януковича за подрыв территориальной целостности. Также в санкционном списке оказался его сын Александр.

Об этом сообщает сайт Совета ЕС.

Сообщается, что Януковича и его сына добавили в санкционный список за подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, стабильности и безопасности государства. Кроме того, на Александра Януковича накладываются ограничения за сделки с оккупационными группировками на Донбассе.

Отметим, до этого действовали санкции против Януковича и его сына за присвоение средств украинского бюджета.

«ЕС решительно осуждает неизбирательные нападения России на гражданское население и гражданскую инфраструктуру и призывает Россию немедленно и безоговорочно вывести все свои войска и военную технику со всей территории Украины в пределах ее международно признанных границ», — добавили в Совете ЕС.

Также Брюссель призывает обеспечить безопасное возвращение из России похищенных украинских детей.

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