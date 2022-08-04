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Боец ВСУ героически воевал с осколком в позвоночнике

  • 4.08.2022, 23:06
Боец ВСУ героически воевал с осколком в позвоночнике
иллюстрационное фото

С ранением кассетным боеприпасом он воевал почти три недели.

Украинский боец ВСУ на фронте получил сложное ранение осколком кассетной бомбы во время вражеского обстрела. Элемент застрял в позвоночнике. Однако 44-летний мужчина даже и не подозревал об этом и продолжал воевать на передовой почти три недели, пока боль в пояснице не заставила его срочно обратиться к медикам, пишет издание zaxid.net.

Боец ВСУ предположил, что у него, возможно, радикулит и сильно болит поясница, резко повысилась температура до 39 градусов и не спадает несколько дней

Его срочно направили на рентген, результаты которого шокировали медиков.

«При обстреле элемент кассетной бомбы, так называемая «стрелка», попала в левое подреберье, сломала два позвонка в поясничном отделе позвоночника и застряла в позвоночнике», — рассказывает врач военно-полевого госпиталя, львовский сосудистый хирург Тарас Кобза.

Ранение кассетным боеприпасом произошло еще 13 июля, а к медикам пациент обратился лишь в начале августа.

«Он практически три недели воевал со сломанным хребтом», — отмечает Кобза.

Обломки сломанных позвонков могли повредить нервы и сосуды. Однако, к счастью, этого не произошло. Когда боец шел в полевой госпиталь, он даже не подозревал, что в позвоночнике у него — застрявшая «стрелка» кассетной бомбы.

Элемент вражеского боеприпаса сделал прокол кожи всего на 1 мм, и защитник Украины даже его не заметил — подумал, что это обычная родинка.

Военного отправили из зоны боевых действий в больницу для прохождения лечения.

Медик также объяснил, почему мужчина не почувствовал боли после такого ранения — во время боев и сильных обстрелов из-за выделения адреналина воины могут просто не ощущать минимальных повреждений.

Также врачи рассказывают, что если пуля или обломок снаряда летят с очень высокой скоростью, то ткань не дает болевого симптома — при чрезвычайно быстром проникновении внутрь тела нервные окончания не успевают об этом «сообщить».

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