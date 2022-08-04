«Нам придется заниматься забастовками и массовыми протестами»
- 4.08.2022, 23:38
- 2,298
Мы должны продолжать борьбу.
Читатель телеграм-канала «Баста!» поделился своим видением ситуации в Беларуси:
– Братья-белорусы, вы видите как лукашисты с Лукашенко разваливают страну.
Экономику развалили, народ с каждым днем нищает. Суды вообще не работают!
Приговоры шьют как хотят. Иногда смотришь и думаешь: дно. А оказывается, что еще нет...
Закон не защищает, а защитников лишают лицензий. Творят, что хотят...
Страна разваливается, людей увольняют массово. Профсоюзы только для денежных поборов! Образование почти платное. За ремонт заплати, за все платить надо.
С нашей территории бомбят Украину! А все против воли белорусов!
Лукашисты давят и никакого сопротивления! Понимаю, что это сложно, но нам придется заниматься забастовками и массовыми протестами. Не просто мирными! Мы понимаем, с кем имеем дело! Но жизнь заставит нас это сделать! - пишет читатель.