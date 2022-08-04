«Нам придется заниматься забастовками и массовыми протестами» 4.08.2022, 23:38

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Мы должны продолжать борьбу.

Читатель телеграм-канала «Баста!» поделился своим видением ситуации в Беларуси:

– Братья-белорусы, вы видите как лукашисты с Лукашенко разваливают страну.

Экономику развалили, народ с каждым днем нищает. Суды вообще не работают!

Приговоры шьют как хотят. Иногда смотришь и думаешь: дно. А оказывается, что еще нет...

Закон не защищает, а защитников лишают лицензий. Творят, что хотят...

Страна разваливается, людей увольняют массово. Профсоюзы только для денежных поборов! Образование почти платное. За ремонт заплати, за все платить надо.

С нашей территории бомбят Украину! А все против воли белорусов!

Лукашисты давят и никакого сопротивления! Понимаю, что это сложно, но нам придется заниматься забастовками и массовыми протестами. Не просто мирными! Мы понимаем, с кем имеем дело! Но жизнь заставит нас это сделать! - пишет читатель.

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