Столтенберг: НАТО нацелена на оказание долгосрочной помощи Украине
- 4.08.2022, 23:54
Генсек НАТО заявил, что Западу нужно увеличить помощь Киеву.
Страны НАТО тесно сотрудничают с военно-промышленными концернами, чтобы иметь возможность в долгосрочной перспективе поставлять Украине, против которой Россия развязала агрессивную войну, больше вооружений и техники.
«Мы оказываем большую поддержку, но нам нужно делать больше и быть готовыми к долгосрочной перспективе», — заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг агентству Reuters.
В последние месяцы США и другие западные страны начали поставлять Украине более современные обычные вооружения. К ним относятся высокомобильные реактивные системы залпового огня HIMARS, обладающие большей дальностью и точностью стрельбы.