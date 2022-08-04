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Столтенберг: НАТО нацелена на оказание долгосрочной помощи Украине

  • 4.08.2022, 23:54
Столтенберг: НАТО нацелена на оказание долгосрочной помощи Украине
Йенс Столтенберг

Генсек НАТО заявил, что Западу нужно увеличить помощь Киеву.

Страны НАТО тесно сотрудничают с военно-промышленными концернами, чтобы иметь возможность в долгосрочной перспективе поставлять Украине, против которой Россия развязала агрессивную войну, больше вооружений и техники.

«Мы оказываем большую поддержку, но нам нужно делать больше и быть готовыми к долгосрочной перспективе», — заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг агентству Reuters.

В последние месяцы США и другие западные страны начали поставлять Украине более современные обычные вооружения. К ним относятся высокомобильные реактивные системы залпового огня HIMARS, обладающие большей дальностью и точностью стрельбы.

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