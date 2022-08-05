Посольство Азербайджана в Британии ненадолго захватили 5.08.2022, 4:00

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Видеофакт.

Посольство Азербайджана в Великобритании в четверг подверглось нападению группы радикальных религиозных групп.

Об этом сообщает Azertag.

Как сообщило министерство иностранных дел Азербайджана, «члены группы вандалов» проникли в здание посольства, подняли религиозные флаги и выкрикивали радикальные религиозные лозунги на балконе здания.

После вмешательства местной полиции участников группы вывели из здания и задержали. В результате инцидента сотрудники посольства не пострадали. Инцидент расследуют местные правоохранительные органы. О результатах исследования будет сообщено дополнительно.

Согласно Венской конвенции, предупреждение безопасности дипломатов и дипломатических помещений азербайджанская сторона передала властям Британии через дипломатические каналы.

По данным СМИ, ответственность за захват посольства Азербайджана в Лондоне взяла на себя экстремистская шиитская организация «Союз слуг Махди». Это организация из Кувейта, а ее члены сейчас живут в Лондоне.

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