Журналисты раздобыли методичку Кремля 5.08.2022, 5:00

Теперь пропагандисты будут рассказывать о «пророчествах» Путина и сравнивать 2022-й с 1914-м.

В Кремле продолжают готовить методички для пропагандистских СМИ о том, как им следует освещать войну в Украине.

Теперь в распоряжении «Медузы» оказалась методичка, посвященная сравнению войны в Украине и Первой мировой. Ее в АП разработали к 1 августа — в этот день в 1914 году Германия объявила войну Российской империи.

Главный тезис прост: якобы и в начале XX века, и сейчас Россия «была втянута» в военное противостояние странами Запада. В тексте поясняется, что Запад регулярно развязывает войны из-за своих «колониальных претензий», а Россия всякий раз вынуждена участвовать в конфликте, поскольку вступается за «братские народы», «своих не бросает» и «встает на защиту угнетаемых». Например, в 1914-м Российская империя «не смогла бросить» Сербию.

Войну в Украине в методичке для пропагандистов называют «современным украинским кризисом». Истоки конфликта составители текста связывают с «Евромайданом» и военными действиями в Донбассе:

Жители ряда регионов, остававшиеся русскоязычными и подвергаемые за это гонениям со стороны украинских радикалов и официальных киевских властей, не согласились с переворотом и перспективой жить во враждебном к русским украинском государстве. Крым объявил о желании войти в состав России, а бывшие Донецкая и Луганская области провозгласили независимость. Этим они реализовали международное право наций на самоопределение.

В Кремле «советуют» провластным СМИ рассказывать своим читателям и зрителям о том, что после 2014 года западные страны решили «спонсировать» в Украине «взращивание с помощью человеконенавистнической идеологии и русофобии нескольких поколений людей, ненавидящих Россию и готовых убивать русских».

Роль России же, согласно методичке, исключительно мирная. В тексте подчеркивается, что российские власти всячески пытались погасить конфликт, но «США сделали Украину передовой в противостоянии Запада против России» — и Россия «была вынуждена начать СВО [специальную военную операцию]».

Отдельная глава методички посвящена «вмешательству Запада» во внутренние дела России. Авторы текста «советуют» пропагандистам использовать в материалах и выступлениях тезисы о том, что в начале XX века Германия «спонсировала большевиков» — и даже «массовые беспорядки» в 1917 году.

В документе утверждается, что Запад действует так и сейчас — «финансирует несистемную оппозицию, протестные движения и антироссийские СМИ», а «после начала СВО этот процесс интенсифицировался».

Об «иноагентах» в методичке сообщается: «Многие „либеральные“ СМИ и ЛОМы получили законный статус иноагента, потому что их финансирование осуществляют иностранные структуры, часто некоммерческие и неправительственные, но ассоциированные с правительствами западных стран».

Как неоднократно рассказывала «Медуза», это прямая ложь: при желании власти могут объявить «иноагентом» любого гражданина России. Составители методички игнорируют реальность и «рекомендуют» пропаганде сообщать, что «все организации, СМИ, блогеры и журналисты, получающие иностранное финансирование, выступают исключительно против СВО и позиции России»:

Запад оказывает им информационную поддержку, помогая раскручивать фейковые материалы. Почти все из них заняли не только антивластную позицию, но и антирусскую, прямо приветствуя гибель российских военнослужащих. Это настоящие национал-предатели, вскормленные разведками западных стран.

В заключении методички говорится, что в ближайшем будущем в мире будет развиваться «антиамериканский тренд» — и вскоре США «не смогут найти не только военных союзников, но даже торговых партнеров серьезного уровня». По какой причине это произойдет, не сказано.

По всей видимости, авторы уверены, что к этому приведет «формирование нового миропорядка», которое должно начаться по итогам войны в Украине. В методичке подчеркивается, что сформировать этот «более справедливый и безопасный миропорядок» — «миссия России на международной арене».

Базовые основы этого нового порядка таковы:

«безопасность ни одного государства не должна осуществляться за счет снижения уровня безопасности другого государства»;

«благосостояние ни одного народа не должно достигаться за счет другого народа или государства».

Авторы указывают, что примерно об этом же в своей мюнхенской речи еще в 2007 году говорил Владимир Путин. И высокопарно заявляют, что уже тогда «Россия стала пророком грядущей дегегемонизации международных отношений».

Кремль «советует» пропагандистам объяснять в своих материалах: начав вторжение в Украину, «Россия отстаивает не только свои национальные интересы, свою уникальность как цивилизации, но и право других стран на уникальность, на уважение в многополярном мире».

«Россия предложила приемлемый для всех участников международных отношений подход, который консолидирует вокруг России и ее внешней политики большую часть мира», — указывают в АП. О том, что в реальности страна давно стала «лидером» по числу наложенных на нее международных санкций, в методичке не упоминается.

Кто все это придумывает?

По данным источников «Медузы», близких к Кремлю, такие «исторические» методички составляются в кремлевском think tank ЭИСИ — Экспертном институте социальных исследований. По их словам, непосредственно курирует их составление депутат Госдумы от «Единой России» Олег Матвейчев.

Матвейчев — один из основателей политтехнологического агентства «Бакстер-групп». Он работал в администрации президента, а затем вице-губернатором Вологодской и Волгоградской областей.

Больше всего Матвейчев известен своими эксцентричными и оскорбительными высказываниями. Например, в 2010 году он предлагал «намотать на гусеницы танков» противников власти. А в 2020-м заявил, что «душил и будет душить ****** [мразей] оппозиционных». В этот момент Матвейчев был профессором Высшей школы экономики; после этого заявления ему объявили выговор, вскоре он покинул свой пост в университете. А в 2021-м был избран депутатом Госдумы от «Единой России».

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