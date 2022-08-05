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ISW: ВСУ перехватывают стратегическую инициативу у армии РФ

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  • 5.08.2022, 7:47
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ISW: ВСУ перехватывают стратегическую инициативу у армии РФ

Кремль уже не может выбирать цели для наступления.

Украина, вероятно, перехватывает стратегическую инициативу и вынуждает Россию перераспределять силы и менять приоритеты усилий в ответ на украинские контрнаступления.

Об этом сообщает ISW.

Москва все чаще перебрасывает личный состав и технику в Херсонскую и запад Запорожской области, жертвуя захватом Славянска и Северска, которые они, похоже, оставили. Оккупанты также передислоцируют военную технику, в частности артиллерию и авиацию, в Крым из других регионов Украины.

Российская армия, похоже, реагируют на угрозу украинского контрнаступления в Херсонской области, а не сознательно выбирает цели, на которых сосредоточить свои усилия. Подготовка Украины к контрнаступлению в Херсоне и начальные операции этого контрнаступления в сочетании с резким ослаблением российских сил в целом, по-видимому, впервые позволяют Украине начать активно формировать ход войны.

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