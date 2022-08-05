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Стало известно, какая погода ждет белорусов на выходных

  • 5.08.2022, 7:56
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Стало известно, какая погода ждет белорусов на выходных

Температуру воздуха будут формировать атмосферные фронты.

В предстоящие выходные погоду в Беларуси будут формировать атмосферные фронты, сообщает pogoda.by.

6 августа будет переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, утром и днем на большей части территории страны ожидаются кратковременные дожди, местами прогремят грозы. Ветер умеренный, при грозах — сильный порывистый.

Температура воздуха ночью составит +15…+20°С, днем от +22°С по северо-западу до +32°С по юго-востоку республики.

7 августа днем страна будет находиться в области повышенного атмосферного давления.

Ночью будет облачно с прояснениями, днем — переменная облачность. Ночью и утром на большей части территории (а днем по юго-востоку республики) пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах ожидаются грозы. Ветер при грозах ожидается порывистый.

Температура воздуха ночью +9…+15°С, в юго-восточных районах Беларуси она составит +16…+19°С, днем +20…+26°С.

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