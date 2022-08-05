закрыть
5 августа 2022, пятница, 9:33
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Пелоси посетила границу Южной и Северной Кореи

  • 5.08.2022, 8:01
  • 1,846
Пелоси посетила границу Южной и Северной Кореи
Нэнси Пелоси

После этого политик отправилась в Сеул вместе с делегацией Конгресса.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси посетила демилитаризованную зону на границе Южной и Северной Кореи после визита в Тайвань.

Об этом сообщает СNN.

«Во время посещения демилитаризованной зоны и авиабазы Осан мы передали благодарность Конгресса и страны за патриотическую службу наших военнослужащих, которые стоят на страже демократии на Корейском полуострове», — заявила спикер.

После этого Пелоси отправилась в Сеул вместе с делегацией Конгресса.

«Наша делегация Конгресса отправилась в Сеул, чтобы подтвердить наши дорогие связи и нашу общую приверженность укреплению безопасности и стабильности, экономическому росту и демократическому управлению», — сказала Пелоси.

31 июля спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси отправилась в турне по странам Азии. Вечером 2 августа самолет с Пелоси на борту приземлился в аэропорту Тайваня, а уже на следующий день покинула остров.

Визит Пелоси на Тайвань — первая поездка представителя США такового уровня на остров с 1997 года.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

«Спецоперация» не по плану
«Спецоперация» не по плану Олег Белоколос
Путин устроил себе большие проблемы
Путин устроил себе большие проблемы Аркадий Бабченко
Крепостное право для силовиков от Лукашенко
Крепостное право для силовиков от Лукашенко Валерий Карбалевич
Титаник для Лукашенко
Титаник для Лукашенко Александр Хара