Украина получила от НАТО партию супердронов FlyEye 2 5.08.2022, 8:10

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Стали известны уникальные возможности этого оружия.

Украинские защитники получили польские беспилотники FlyEye. Эти дроны разработаны по стандартам НАТО и способны противостоять современным российским противовоздушным системам.

Что известно об устройствах и какие еще БПЛА поедут на передовую – рассказывает obozrevatel.com.

Беспилотники FlyEye: характеристики

Вооруженные силы Украины получили первую партию разведывательных беспилотников FlyEye от проекта "Армия дронов". Речь идет о четырех летательных аппаратах и пункте управления ими. Но в скором времени ожидается поставка еще как минимум 16 единиц.

FlyEye – это консольный высокоплан, разработанный польской компанией WB Electronics. В отличие от большинства других аппаратов, он не нуждается в дополнительном опорном устройстве для взлета. Фактически его можно подбрасывать в воздух в очень маленьком, ограниченном пространстве – к примеру, среди домов или в лесу.

Вес устройства – 11 кг, длина – 1,9 м, размах крыльев – 3,6 м. Продолжительность полета составляет от 120 до 180 минут, в зависимости от метеоусловий. Он способен развить скорость до 160 км/ч и подниматься на высоту 4 тыс. м. При этом максимальная дальность полета составляет 50 км.

Разведка осуществляется благодаря электрооптической камере высокого разрешения, инфракрасным сенсорам (съемка возможна в ночное время), а также лазерному дальномеру, позволяющему определять точное расстояние до каждого объекта.

«Спереди у FlyEye – сложенный пропеллер, а главная часть и полезная нагрузка расположены под корпусом близко к центру тяжести. Управление полетом может осуществляться пилотом вручную, через пульт управления (до 30 км. – Ред.) или автоматически, по заранее запрограммированному маршруту с возможностью его корректировки во время полета», – пишут специалисты австрийского портала Truppendienst.

В ходе полномасштабного вторжения России в Украину аппарат зарекомендовал себя как БПЛА-невидимка. Он оснащен натовскими средствами защиты от систем радиоэлектронной борьбы. Поэтому с его помощью украинские воины успешно обнаруживают вражеские позиции. Его трудно засечь, поскольку в "мозгах" устройства заложены определенные алгоритмы, радиоэлектронные технологии, которые до сих пор неизвестны оккупантам.

Что еще получила украинская армия?

В рамках проекта «Армия дронов» на передовую также отправили партию китайских дронов DJI Matrice 300. Согласно заявленным характеристикам, в воздухе коптер может находиться около 55 минут, подниматься на высоту до 7 км и летать на расстояние до 15 км.

На беспилотнике установлены мощные камеры и тепловизоры, поэтому даже в ночное время военные будут хорошо видеть вражескую технику. За время полномасштабной войны ВСУ даже научились использовать 300 RTK для уничтожения оккупантов – для этого на летательный аппарат закрепляют 82-мм минометную мину. Не исключено, что новую партию БПЛА будут использовать по аналогичной схеме.

Стоимость DJI Matrice 300 RTK составляет 720 тыс. грн (19,4 тыс. долл.). Всего Украина получит 78 устройств, которые обошлись в 56 млн грн (1,5 млн долл.).

«Ведем переговоры с украинскими производителями беспилотников, чтобы в дальнейшем покупать их для «Армии дронов». Увидели крутые БПЛА от компаний «Скайтон», SKIF и «Укрджет». «Укрджет» – один из крупнейших украинских БПЛА серийного производства. Проводит около 10 часов в воздухе и может улетать на 150 км от управляющей станции. SKIF оснащен камерой, работающей в автономном режиме. «Скайтон» может находиться в небе до 20 часов", — рассказал о других новинках глава Минцифры Михаил Федоров.

UJ-22 Airborne

Этот ударный БПЛА разработала компания «Укрджет». Устройство оснащено 82-мм минами и реактивными гранатами, переделанными для сброса с воздуха. В беспилотник также можно встроить фотоаппарат и оптико-электронную станцию для сбора разведданных.

Сигнал передается по зашифрованному двустороннему СВЧ- или УВЧ-каналу с помощью специальной антенны. Для управления UJ-22 нужны два человека: пилот и оператор полезной нагрузки, которые должны находиться в специально оборудованном автомобиле-внедорожнике.

Характеристики UJ-22:

Максимальный взлетный вес – 85 кг; общая длина – 3300 мм; размах крыльев – 4600 мм; практический потолок – 6000 м; максимальное время полета – 14 ч; дальность связи – до 150 км; скорость максимальная/крейсерская – 200/140 км/ч; вес полезной нагрузки – 20 кг.

Skyeton АCS-3

Это еще одна украинская разработка от компании Skyeton. Модель прошла испытания и была принята на вооружение ВСУ в 2019 году. Авиационный комплекс состоит из беспилотного летательного аппарата, переносной наземной станции управления, антенны, катапульты. Система транспортируется в четырех контейнерах и может быть готова к запуску менее чем за 20 минут.

Оператор может управлять аппаратом напрямую либо же отправить по заранее запрограммированному маршруту. Высокая грузоподъемность позволяет нести мощные тепловизоры или оптические камеры.

Характеристики АCS-3:

Максимальный взлетный вес – 85 кг; общая длина – 3300 мм; размах крыльев – 4600 мм; практический потолок – 3000 м; максимальное время полета – 24 ч; дальность связи – 240 км; скорость максимальная/крейсерская – 160/120 км/ч; вес полезной нагрузки – 5 кг.

SKIF

Это беспилотник для аэрофотосъемки, измерения контуров полей и картографирования. Размах его крыльев – 1,5 м, взлетный вес – 3,8 кг. В БПЛА установлена камера на 61 МП, которая может выдавать фото с разрешением 9504x6336 пикселей и вести непрерывную видеозапись в 30 FPS.

Производитель заявляет, что SKIF работает в полтора раза дольше, чем конкуренты, и может пролететь на одном заряде вдвое большую дистанцию, чем аналогичные дроны других компаний. БПЛА способен противостоять ветру со скоростью до 14 м/с и работает в дождь или снег, если температура воздуха составляет не менее 0 °C.

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