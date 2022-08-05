закрыть
5 августа 2022, пятница, 9:34
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Белгородской РФ области экипаж БМП протаранил жилой дом

3
  • 5.08.2022, 8:41
  • 2,226
В Белгородской РФ области экипаж БМП протаранил жилой дом

Российская армия бьет по своим.

В РФ военные решили совершить «жест доброй воли» и «освободили» Белгородскую область от жилого частного дома и одной боевой машины пехоты. Экипаж БМП протаранил жилище.

Как сообщают российские СМИ, инцидент произошел в Валуйском районе, передает УНИАН.

Так, экипаж БМП по неизвестным причинам решил «проложить маршрут» через жилой дом. Все закончилось тем, что боевая машина с рашистской символикой въехала в жилище.

В результате инцидента пострадали люди. Дом сильно разрушен, однако пропагандистские СМИ умалчивают о случившемся и не сообщают о причинах очередного «жеста доброй воли».

Между тем, в социальных сетях пользователи шутят о «самоликвидации» российской военной техники и отмечают, что члены экипажа БМП могли протаранить жилой дом из-за того, что были пьяными.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

«Спецоперация» не по плану
«Спецоперация» не по плану Олег Белоколос
Путин устроил себе большие проблемы
Путин устроил себе большие проблемы Аркадий Бабченко
Крепостное право для силовиков от Лукашенко
Крепостное право для силовиков от Лукашенко Валерий Карбалевич
Титаник для Лукашенко
Титаник для Лукашенко Александр Хара