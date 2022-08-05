В Белгородской РФ области экипаж БМП протаранил жилой дом

В Белгородской РФ области экипаж БМП протаранил жилой дом3
- 5.08.2022, 8:41
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Российская армия бьет по своим.
В РФ военные решили совершить «жест доброй воли» и «освободили» Белгородскую область от жилого частного дома и одной боевой машины пехоты. Экипаж БМП протаранил жилище.
Как сообщают российские СМИ, инцидент произошел в Валуйском районе, передает УНИАН.
Так, экипаж БМП по неизвестным причинам решил «проложить маршрут» через жилой дом. Все закончилось тем, что боевая машина с рашистской символикой въехала в жилище.
В результате инцидента пострадали люди. Дом сильно разрушен, однако пропагандистские СМИ умалчивают о случившемся и не сообщают о причинах очередного «жеста доброй воли».
Между тем, в социальных сетях пользователи шутят о «самоликвидации» российской военной техники и отмечают, что члены экипажа БМП могли протаранить жилой дом из-за того, что были пьяными.