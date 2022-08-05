«Транжирила деньги, чтобы почувствовать себя счастливой» 3 5.08.2022, 8:48

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Истории белорусов, которые живут в долг.

Белорусские банки один за одним возвращают в свой кредитный портфель различные предложения, заодно по чуть-чуть снижая ставку. И спрос на займы и кредиты начинает расти. Для многих финансовая помощь банка – острая необходимость, но нередко под «потребительскими нуждами» скрываются шопоголизм и депрессия.

Ради чего белорусы берут на себя долговую ношу и как справляются с ней, когда взять деньги уже негде, пишет myfin.by.

«Пришлось лечиться у психотерапевта»: как шопоголизм чуть не разрушил брак

Став студенткой, Александра устроилась на подработку. Через какое-то время решилась на первую дорогую покупку – ноутбук от компании Apple (MacBook). Чтобы не копить, взяла лэптоп в рассрочку. А потом вошла во вкус: оформила потребительский кредит, чтобы купить телефон, кофеварку и даже сделала себе ринопластику.

Пока в личной жизни и на работе все складывалось, белоруска спокойно выплачивала долги и контролировала свои траты, а когда наступала черная полоса, справиться с депрессией и тревожными состояниями помогал шоппинг. Молодой человек Александры замечал, что девушка живет не по средствам, но о масштабах проблемы не догадывался.

–Я транжирила деньги, чтобы почувствовать себя счастливой. Все покупки воспринимала, как срочные траты. Были, конечно, среди них необходимые. Например, у меня возникли проблемы со здоровьем. Тогда, чтобы рассчитаться по микрозаймам и рассрочке, взяла еще один потребительский кредит. Пока гасила его, чуть не сорвалась. Помогла мама, она дала часть суммы и проконтролировала, чтобы я не потратила деньги куда-то еще.

После замужества Александра переехала на квартиру, которая досталась мужу в наследство от родственников. Сразу встал вопрос ремонта.

– Через фирму заказали кухонный гарнитур в кредит на три года под 13%. А технику на кухню примерно на 4 000 рублей взяли в беспроцентную рассрочку через банк. За этим кредитом потянулись другие займы и рассрочки: на стиральную машину, входную дверь, пылесос.

– Вроде, все нужное, но накопить на покупку не получалось из-за непогашенных долгов с прошлого приобретения. Выходил замкнутый круг. Дошло до того, что стали оформлять новые кредиты уже на родственников. Те поначалу соглашались, но позже забили тревогу: есть вещи первой необходимости, но без нового телевизора вполне можно прожить. С этим был согласен и супруг Александры, который уже пару раз прощал очередной кредит, взятый женой даже без его согласия. Он работает водителем у частника, возможностей повысить зарплату нет.

Ссоры на этой почве участились, и Александра осознала глубину своей проблемы. Чтобы сохранить семью, для борьбы с шопоголизмом она обратилась к психотерапевту. Сейчас у семьи продолжается вялотекущий ремонт. Родственники помогают уже не деньгами, а поиском акционных или почти даровых предложений. Новых рассрочек пока удается избегать. Сейчас около 1700 рублей, или почти вся зарплата мужа, уходит на текущие долги. И на жизнь у пары остается примерно 1500 рублей.

– Надеюсь, мы скоро преодолеем эти временные трудности. Я, конечно, волнуюсь, когда думаю о будущем. Хотелось бы твердо стоять на ногах, когда у нас появятся дети.

«На карточке всегда лежит 2000 рублей на всякий случай»: кредит на «черный день»

Павел Андреевич в 2016 году, за два года до пенсии, решил изменить место жительства и перебраться из деревни в город. У него была сумма на первоначальный взнос для строительства квартиры. Но резко начал расти курс доллара, и с кредитованием были сложности.

Выбранный банк кредитовал мужчину на том основании, что он стоял в очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий.

– Причем, кредит был под приличную ставку, аннуитетные платежи, то есть равными долями на протяжении 20 лет. Смысл в том, что первую половину срока процентов больше, основного долга — меньше. А к концу кредита — наоборот.

На тот момент я имел хорошую зарплату и предполагал, что при выходе на пенсию будут также внушительные выплаты. Ведь я проработал на одном месте более 30 лет, – приводит свои рассуждения мужчина.

Через год после заключения договора с банком ставка начала снижаться, стали доступны кредиты на потребительские нужды и появился вариант рефинансирования. На этом этапе подключился родственник Павла Андреевича, который взял кредит на потребительские нужды, и за счет этих средств удалось погасить приличную часть кредита на недвижимость. А остальную часть перекредитовали в другом банке.

Как только появилась возможность, оба получателя начали каждые 3 месяца рефинансировать свои кредиты.

– За 4 года путем рефинансирования удалось полностью рассчитаться по кредиту на недвижимость. Остался второй – на потребительские нужды с привязанной банковской пластиковой карточкой, которая ежегодно обновляется. Договор актуален до сих пор, и условия очень выгодные, поскольку ставка не поднималась выше. Если деньги не снимать, то и платить по кредиту ничего не нужно. Для моего родственника это реальная помощь на «черный день»: у него маленькая зарплата, с такой ни один банк сейчас кредит не даст. А так на карточке есть 2 000 рублей на случай необходимости, – поясняет пенсионер полученную выгоду.

«Сам сплоховал – читал невнимательно»: советы для тех, кто планирует взять кредит

Примерно полгода назад столичный пенсионер, ветеран труда Валерий Петрович, оказался в весьма затруднительном положении.

– Хотел купить к новогодним праздникам внучкам подарки. Пенсия у меня небольшая, решил взять кредит в банке на 300 рублей. Там сотрудница, приятная такая, меня сразу предупредила, что ставка по кредиту почти 30% годовых, но для пенсионеров есть специальная акция – почти 16%. Я, конечно, обрадовался, подписал договор. А уже дома увидел подвох.Да, сам сплоховал, читал невнимательно. Но ведь и сотрудница банка мне ничего не разъяснила, – поясняет пожилой человек.

Оказалось, что сумма кредита составила 449 рублей. Из этой суммы 149 рублей стоил пакет услуг по открытию и ведению счета, который клиенту был совершенно без надобности. Но в итоге проценты ему начисляли на все 449 рублей.

Теперь Валерий Петрович к любым предложениям банков относится с особым вниманием. А на крупные покупки предпочитает копить.

Что делать, чтобы не попасть в подобную ситуацию? Советы для тех, кто планирует взять кредит:

Нужно точно представлять, как возвращать сумму кредита даже в условиях, когда ваш основной источник дохода может исчезнуть. Оцените возможные риски: потерю работы и так далее. То же касается и вариантов рассрочки от производителя или кредитов по партнерским программам с более низкими ставками.

Самое важное: внимательно читайте договор, а до его заключения запросите в письменном виде под роспись сведения об условиях кредитования.

Подбирая банк и условия, сравнивайте размер ставки и то, как она может меняться, ежемесячную сумму выплат и их порядок. Обязательно узнайте о штрафных санкциях в случае просрочки.

Помните, банки не могут взымать дополнительные платежи (комиссионные и другие вознаграждения) за пользование кредитом.

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