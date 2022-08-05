Лукашенковская пропагандистка принялась восхвалять Польшу и Литву 11 5.08.2022, 9:01

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Глупость или «идеологическая диверсия»?

Светлана Князева — работница Гомельского телевидения с 15-летним стажем, ведет программы на региональном канале «Беларусь 4 Гомель». И в своей риторике в эфире ничем не отличается от других государственных пропагандистов. Но при этом отдыхает на Западе и этим хвастается, пишет издание «Флагшток».

Судя по фотографиям, которые Князева — не просто ведущая, но и редактор отдела подготовки телевизионных программ ТРК «Гомель» — разместила на своей странице в Инстаграм, отдыхать для «перезагрузки» она ездит в европейские страны «по красивым городам с богатой историей». В последние месяцы она опубликовала отчеты из стран, которые наиболее демонизирует белорусская пропаганда — Польши и Литвы. Она увлекается старой архитектурой, благоустройством. А на одной из фотографий из Вильнюса написала: «легкость, свобода, творчество — на каждом шагу».

И все бы ничего, но в своих эфирах пропагандистка не устает рассказывать обо всех преимуществах «белорусского пути», рассказывает о «геноциде белорусского народа» и «враждебных» европейских странах.

В последнее время наши соседки, входящие в Евросоюз, задумались над тем, чтобы перестать пускать таких лиц на свою территорию. Так, Министерство внутренних дел Латвии уже подготовило поправки в правила о государствах, граждане которых при подаче документов на визу и вид на жительство должны проходить проверки на предмет угрозы национальной безопасности и общественному порядку. Уже сегодня во въезде в страну отказывают тем, кто открыто демонстрирует поддержку военной агрессии РФ против Украины.

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