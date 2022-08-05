Бойцы ВСУ ликвидировали российского вертолетчика-аса из группы «Беркут» 7 5.08.2022, 9:04

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Полковник летел за штурвалом боевого вертолета Ка-52 «Аллигатор».

На войне в Украине ликвидирован заместитель начальника 344-го центра боевого применения и переучивания летного состава армейской авиации полковник Василий Клещенко.

Об очередном «двухсотом» российском офицере сообщил в Twitter полковник ВСУ, блогер Анатолий Штефан (Штирлиц).

«Заместитель начальника 344-го центра БПиП летного состава армейской авиации полковник Василий Клещенко совершил «шаг доброй воли» – официально денацифицировался и демилитаризовался», – говорится в сообщении.

344-й российский авиацентр расположен на территории города Торжка Тверской области. В его состав входит 696-й инструкторский испытательный вертолетный полк, в котором ведется подготовка летчиков высшей категории, а также иностранных военных специалистов летного и технического состава. Кроме этого, на базе центра действует пилотажная группа на боевых вертолетах Ми-24 – «Беркуты».

В полку также проводятся испытания всех современных моделей и модификаций российской военной вертолетной техники.

Ликвидированный оккупант Василий Клещенко в 2021 году принимал участие в параде к 9 мая. Российский полковник летел за штурвалом боевого вертолета Ка-52 «Аллигатор».

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