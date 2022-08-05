«Бабушка сдала крестик — на хлебушек и упаковку бульона» 2 5.08.2022, 9:12

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Продавцы рассказали, что сейчас происходит в ювелирных магазинах Беларуси.

Когда реальные зарплаты и пенсии продолжают снижаться, то покупать излишества в виде драгоценностей и украшений людям даже в голову не приходит. Порой случается как раз обратное: народ пытается выжить за счет сдачи в ломбард дорогих товаров, которые приобрели в лучшие времена. Но в таком случае за счет чего сейчас выживают ювелирные магазины, которых в каждом торговом центре по несколько штук?

«Зеркало» узнало об этом у сотрудников таких торговых точек.

«По карте рассрочки рассчитывались даже за серебряное украшение за 20 рублей»

Ангелина (имена героев материала изменены по их просьбе) из Минска работает в ювелирном магазине, который расположен в большом торговом центре. Девушка говорит, что если сравнить теперешнюю выручку магазина с той, что была в январе, то видно, что она сильно упала. Из-за этого сотрудникам даже снизили месячный план выручки с 70 тысяч до 55 тысяч рублей. Ведь старые показатели выполнить было нереально. Впрочем, новые они тоже не выполняют. А еще пару лет назад план в месяц был 100 тысяч рублей — и его выполняли.

— В целом проходимость людей уменьшилась. Посетители часто приходят со словами: «Зашла (зашел) к вам просто посмотреть на цены и понять, что мало зарабатываю», — рассказала сотрудница магазина. — Даже если люди намерены что-то купить, то они неделями бегают по ювелирным магазинам и сравнивают, где ниже цена на подходящее им изделие.

Девушка говорит, что ее задача как продавца-консультанта, «развести» клиента на покупку, убедить что-то купить. Раньше это давалось легче, теперь — практически невозможно.

— Сейчас люди если хотят что-то купить, то они делают это целенаправленно, приходят за конкретным украшением, а не просто «проходили мимо и решили заглянуть, вдруг что-то есть интересное».

Дорогие ювелирные изделия у них сейчас покупают очень редко. Если такое происходит, то в магазине это целое событие, а продавец, который оформил покупку, — герой. Из недавних таких покупателей Ангелина помнит иностранца, который купил для своей жены кольцо с бриллиантом стоимостью под четыре тысячи рублей, еще был молодой парень, который купил кольцо для помолвки за цену больше двух тысяч рублей.

Среди покупателей чаще всего встречаются бабушки или дедушки, которые копили деньги какое-то время и пришли купить золотую цепь с подвеской любимой внучке, еще бывают мужчины, которые покупают подарок своей спутнице. Средний чек у таких покупателей — около 300 рублей.

— Сейчас больше берут какие-нибудь недорогие серебряные украшения, стоимостью от 10 до 150 рублей. Очень часто люди покупают по карте рассрочки, рассчитываются ею даже за недорогие изделия. Например, как-то покупали средство для чистки драгметаллов за 12,27 рубля и серебряное украшение за 20 рублей. А вот с кредитами на ювелирку посетители связываться не хотят, — констатирует продавец.

Раньше в магазине, где работает Ангелина, была скупка золота: взамен драгоценного металла людям выплачивали деньги. Сейчас золото принимают только в обмен на новые украшения.

— Менять старые золотые изделия или лом на новые украшения люди не хотят, потому что скупочная цена золота смехотворная: 83,74 рубля за грамм золота 583 пробы (8 августа цену снизят до 74,19 рубля. — Прим. ред.). А цена за грамм золота в новом изделии около 300 рублей. На такое предложение народ смотрит очень скептически, говорят, что лучше будут донашивать то, что есть.

Девушка говорит, что в их магазине зарплаты у продавцов не упали. Они получают фиксированный оклад в размере 700 рублей, было бы больше, если бы выполняли план, тогда в зарплату шел бы и процент от продаж. Сотрудников не сокращают, наоборот, стараются их удержать всеми силами, «уговаривают, хотя премий не дают, условия работы не улучшают».

«Бабушка сдала крестик — на хлебушек и упаковку бульона»

Инесса живет в Гомельской области и работает в ювелирном магазине, где есть скупка золота. Она знает, как сегодня обстоят дела по обоим направлениям.

— Платежеспособность населения сильно упала. Сейчас в магазин даже полдня может никто не зайти. За последние три года, которые я работаю, видно, как выросли цены. Последняя переоценка у нас была весной, цены подняли на серебро сразу на 70%, на золото примерно на 30%. Это космос по сравнению с зарплатами людей, — рассказала наша собеседница.

По наблюдениям Инессы, сейчас позволить себе купить золотое ювелирное изделие в магазине могут дальнобойщики, предприниматели, чиновники из исполкомов, руководители промышленных предприятий. По ее словам, «простое население» чаще выбирает серебро или покупает ювелирку в кредит.

— Каждый месяц нам дают план, в этом году он меньше, чем был прошлогодний. Но за этот год на 100% мы его выполнили один или два раза. Продавец со всеми надбавками получает до 800 рублей, а на скупках заработок еще хуже — там максимум 650 рублей.

Когда идет скупка золота за деньги, «люди несут и несут». В такой день, рассказывает Инесса, приходят минимум восемь человек. А когда идет обмен лома на новые изделия, то даже в три-четыре дня может не быть ни одного человека.

— Часто приносят зубные протезы — там хорошая проба, поэтому по стоимости они выходят выше. Приносят много изделий 1990-х и 2000-х, также много золота советских времен.

На скупке сотрудникам приходится быть еще и психологами: выслушивать печальные истории, видеть слезы. Инесса вспоминает, как недавно к ним приходила женщина лет 80. Она пыталась «дрожащими руками развязать на шее веревочку,» на которой висел маленький золотой крестик. Когда ей это не удалось она попросила: «Девочки, режьте».

— Этот малюсенький крестик она сдала нам за копейки, объясняла, мол, хоть бы удалось как-нибудь до пенсии дотянуть, купить хлебушка и упаковку бульона. Только вдумайтесь, как же это страшно. Мы плакали всем магазином.

В тот день после работы Инесса, говорит, пошла в продуктовый магазин — купила пакет продуктов и занесла домой той бабушке.

— Видели бы вы, как человек и руки хотел целовать, и на колени становиться. И таких историй много. Кто-то собаку лечит, что аж кредитов набрал. Кто-то детей в школу, университеты собирает, кому-то за обучение платить, а кому-то просто не хватает на еду.

«Покупатели сообщают, что они покидают Беларусь»

Марта работает в магазине Ziko в Минске. Девушка рассказала, что большой всплеск продаж у них был в марте, когда после начала войны в Украине Европа начала вводить санкции в отношении Беларуси.

— Хватали импортные часы — люди понимали, что бренды могут исчезнуть вообще. Сегодня импорт на прилавках по-прежнему есть, но это старые поставки. Каждого вида часов осталось по несколько единиц, на складах запасов нет, пополнения не происходит, — рассказала девушка.

По наблюдениям Марты, в последние месяцы людей в их торговой точке меньше не стало, но посетители начали большее покупать дешевые изделия, чаще — серебряные.

— Женщины любят украшения, поэтому если они не могут себе позволить купить дорогие золотые изделия, они переключаются на серебро. Ассортимент таких изделий сейчас стал шире. А серебро к нам приходит из России, поэтому проблем нет.

Продавец рассказывает, что люди по-прежнему покупают украшения к праздникам или семейным торжествам. Дорогие изделия покупают нечасто, из тех, кто может это позволить, по мнению Марты, больше бизнесменов и айтишников.

— Есть постоянные покупатели, которые приходят и сообщают, что они покидают Беларусь. Например, как-то пришел парень (он работает в сфере IT, всегда у нас бывал) и говорит, что их компания переезжает в Грузию, он тоже. Решил перед отъездом сделать себе подарок.

Марта говорит, что сейчас выручка у них держится на прежнем уровне. Однако добавляет, что лето — это не показательные месяцы для того, чтобы делать выводы о том, что все хорошо или плохо.

— Ведь у нас сейчас распродажи, цены снижены на многие позиции, поэтому люди пользуются возможностью и радуют себя. Оценивать положение в нашей сфере лучше осенью, когда цена на изделия будет полная.

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